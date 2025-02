Artistas vallisoletanos que ponen cara al miedo y cuentan cómo lo manejan

Exponerse ante el público para cantar o actuar sobre un escenario o en un set de rodaje puede suponer en algún momento una experiencia paralizante. ¿ ... Cómo afrontan ese desafío artistas y cantantes? El Paraninfo de la Universidad se llenó en el estreno de la octava edición del Foro de la Cultura en una conversación que reunió a los vallisoletanos Fernando Cayo (1968), Sara Rivero (1985) y Fito Robles (1988), actores y cantante de Siloé.

«El miedo es nuestro amigo, es una herramienta de supervivencia; lo que nos bloquea es su exceso», reflexionó Fernando Cayo en el primer día del Foro de la Cultura, que se prolongará hasta el domingo. En su caso, recordó cómo el escenario fue lugar de horrores infantiles cuando hacía teatro en su colegio. «Entonces me di cuenta de que si quería disfrutar actuando tenía que prepararme, así que la base para evitar esas sensaciones negativas es trabajar antes. Cuando ensayas y te aprendes bien el papel lo que tienes son ganas de mostrarte a la gente».

Ampliar Un momento de la sesión en el Paraninfo. Rodrigo Jiménez

Lo esencial para Sara Rivero es tener anclajes, «herramientas que faciliten mi seguridad, llevar el trabajo muy bien preparado», desveló la actriz de Medina del Campo, que ha desplegado su carrera actoral en series como 'La moderna', 'Velvet' o 'Amar es para siempre', entre otros proyectos. «Contra el miedo no puedes luchar, lo tienes que escuchar, hacerte cargo y convivir con él».

«Me da miedo el hombre agresivo, que no es empático; y lo peor es cuando llegan a la política» Fernando Cayo Actor

Confesó Fito Robles que llegó a pensar que a medida que cumpliera años ciertos temores se disiparían. «Pero no, va a peor porque te vas haciendo mayor y en el fondo tienes más conciencia de muchas cosas, y más ahora que cada vez actuamos ante más gente». Una sensación que combate, dijo, «teniendo tomas de tierra, nosotros las tenemos aquí en Valladolid, con nuestra familia, nuestro hogar, nuestra pequeña comunidad de colegas, de gente... es lo más importante», expuso el cantante de Siloé.

Testimonios desde la sociología, la literatura y el activismo La primera sesión del Foro de la Cultura la abrieron en la tarde del jueves en el Paraninfo de la Universidad Marcos Crespo, músico y fundador de Depresión Sonora, en conversación con el humorista y actor Joaquín Reyes. Este viernes el Foro dará voz a las 10:30 horas a María Hesse, escritora e ilustradora; al histoirador Robert Peckham y al sociólogo Heinz Bude para analizar cómo se han afrontado los temores a lo largo de la historia. A esta cita en el Teatro Calderón (13:00 horas) le seguirá las vicisitudes de tres mujeres como paradigma de vidas amenazadas por mantener sus convicciones: la abogada Seyran Ates, impulsora de una corriente liberal del islam que le costó un intento de asesinato y vive con escolta; la escritora y filósofa albanesa Lea Ypi, autora de una obra sobre la caída del comunismo y la transición al capitalismo, y la periodista y exiliada rusa Daria Serenko,moderadas por la periodista de El Norte de Castilla Victoria M. Niño.

Aunque no todo es negativo cuando el miedo se hace dueño del entorno. Para Cayo, experimentado intérprete en obras de teatro, cine y televisión, puede incluso ejercer como «motor de creación». En su caso se plantea en ocasiones una pregunta para exorcizar cualquier desasosiego en ese sentido: «¿Por qué me ha llegado en este momento de mi vida este personaje y qué me está contando de mí y de las vivencias por las que estoy pasando?». Con esa estrategia, desveló, ha conseguido convertir sus personajes y su trabajo en herramienta de crecimiento personal. ¿Y a qué le tiene miedo? «Al hombre agresivo, que no reconoce el sufrimiento de los demás porque quien no es empático en realidad es un tipo de sociópata o de psicópata. Eso me da un miedo terrible. Y lo peor es cuando llegan a la política».

A Sara Rivero le resulta clave no blanquear el miedo. «Lo importante es no negarlo y asumir que contra él no se lucha, lo tienes que escuchar, hacerte cargo y convivir con él; así amplificas tu seguridad, tu capacidad de sentirte seguro». Fito Robles concluye admitiendo que intenta seguir el consejo de un amigo escritor: «Ante el éxito y el fracaso, indiferencia, no pasa nada, seguir para adelante».