La restauración de la muralla del Postigo de Almazán, Premio AR&PA Una de las vistas de la Muralla de Almazán recuperada. / El Norte El galardón honorífico de la feria ha recaído en el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa EL NORTE Valladolid Sábado, 10 noviembre 2018, 21:23

La convocatoria del Premio Internacional AR&PA 2018 ha contado con la participación de 18 proyectos, de los que seleccionaron ocho. En esta edición, ha recaído en el proyecto de 'Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María y regeneración de su entorno', en la localidad soriana de Almazán. Se ha valorado la consolidación del conjunto de la muralla y la puesta en marcha de espacios ciudadanos cerrados anteriormente y ahora dispuestos para su utilización. Además, se ha puesto en valor una nueva zona de acceso al casco histórico de la ciudad, ya en pleno uso y para aprovechamiento por los ciudadanos. Se han recuperado nuevos espacios, con la posibilidad de la apertura de otros en fases sucesivas. La obra ha sido contratada por el Ayuntamiento de Almazán y financiada con el 1 % cultural.

Los premios AR&PA se crearon en el año 2000, con el fin de reconocer la labor en la conservación, rehabilitación y restauración del Patrimonio Cultural. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, felicitó a los ocho proyectos candidatos al premio: el 'Plan de Fortificaciones de la guerra civil' de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid; 'Voces de un Museo', de la Fundación Extremeña de la Cultura; el 'Plan Director de la Muralla de Plasencia', de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura; la 'Fundación RE-HABITAR'; la recuperación del Monasterio de Santa María de Rioseco, por la Asociación Salvemos Rioseco; 'Rota do Románico', de la Associaçao de Municipios do vale do Sousa; la 'Restauración de pinturas murales de la Iglesia de Nogueira', por la Xunta de Galicia y la 'Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María y su entorno en Almazán', de Fernando Cobos Guerra. También felicitó al Premio Honorífico AR&PA 2018: el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, del Consejo de Europa, por su trabajo permanente en la evaluación, gestión y difusión del conocimiento de los Itinerarios Culturales Europeos, así como por la iniciativa del Consejo de Europa para promover dichos itinerarios.

La consejera de Cultura, María Josefa García Cirac, firmó ayer un acuerdo internacional con el director General del Salón Internacional del Arte y la Restauración de Florencia, Emanuele Amodei; la fundadora de la Feria portuguesa Spira, Catarina Valença; y los representantes de la Feria MONUMENTO, de Salzburgo, Michael Schweigebauer y Ronald Gobiet, para la promoción de la cultura y del patrimonio, así como para el impulso de la Red Europea de Ferias del Patrimonio Cultural, HERIFAIR, en el marco de la XI Bienal AR&PA. La consejera aseguró que se trata del «acontecimiento más importante de AR&PA», coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural.