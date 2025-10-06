La prehistoria de los edificios

El germen de la arquitectura, la síntesis de una construcción por grande que sea, cabe en una servilleta de papel, en un folio, en un ... cuaderno. El ensayo visual de esa idea, el dibujo primigenio del arquitecto, le fascina a Primitivo González desde hace más de tres décadas, por eso empezó a coleccionarlos. Hasta el 18 de enero pueden verse más de 200 en la Sala 0 del Patio Herreriano, en una exposición que se inaugura el Día Internacional de la Arquitectura dentro de los actos que programa el Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA).

Buscó en París un original de Le Corbusier, «el maestro», y acabó comprando tres. «No es fácil encontrarlos porque no hay mercado. Esta colección está hecha a base de generosidad de compañeros, que nos han regalado algunos, compras en subastas benéficas, y, de vez en cuando, en Estados Unidos, salen dibujos cuando se venden casas enteras con su contenido», explica Primitivo, arquitecto que ha sumado a sus dos hijas, Noa y Ara, quienes van añadiendo material a la colección.

Es una exposición que muestra también «las arquitecturas que me han gustado, no sé si ellas me llevaron a los dibujos o al revés», explica. Distingue entre el valor que se da a los dibujos artísticos, «para los que sí hay mercado, aprecio y exposiciones», y el dibujo arquitectónico. «Este refleja un pensamiento complejo, intenso. Me interesa como origen de una obra», dice reivindicando un interés creciente por estos bocetos de la prehistoria de un edificio.

Por primera vez ven los dibujos de manera conjunta, expuestos en un espacio que recrea la atmósfera de un estudio. Colocados en origen cronológico inverso, abre la muestra María Langarita (Zaragoza, 1979) y la cierra el citado Le Corbusier (Suiza, 1887-Francia 1965). En medio, todo tipo de apuntes. Las acuarelas del estudio RCR (Premio Pritzker, 2017) parecen más divertimentos que dibujos técnicos. El monumental Niemeyer necesitaba papel grande para esbozar sus esculturales formas. Los garabatos de Gehry nada tienen que ver con las ordenados dibujos de Aldo Rossi. La precisión de Siza contrasta con el boceto a lapiz envuelto de texto de Forster. Piet Oudolf diseña jardines y su dibujo se acerca al mapa con leyenda. Carlos Puente crea casi un patrón de sastre y Zaha Hadid firma una casa que no fue, pero en el papel parece un problema de geometría.

Hay dibujos de Alberto Campo Baeza y de Juan Carlos Arnuncio, entre los ligados a la ciudad que acoge esta exposición hasta el 18 de enero. Moneo, Piano, Aalto, Fisac, Navarro Baldeweg, Ponti, Scarpa, entre otros, están representados en la Colección de Primitivo González,

La exposición se inauguró tras colocar la placa Docomomo en el hotel Montico de Tordesillas que reconoce el valor patrimonial del edificio, por primera vez, fuera de la ciudad. Manuel Vecino, presidente del COAVA, agradeció la colaboración institucional, especialmente a la Concejalía de Cultura, representada por Irene Carvajal, y al Patio Herreriano, dirigido por Javier Hontoria, también presente. Paralelamente a la exposición, se celebrará un ciclo de conferencias en el Museo que comienzan esta tarde con Alberto Campo Baeza y su 'Pensar con las manos'.