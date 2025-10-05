El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristina Benito otorga el reconocimiento a Germán Vega. José C. Castillo

El catedrático emérito Germán Vega, Amigo de Honor del Teatro Corsario

El Norte

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:12

Comenta

Germán Vega, filólogo, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid y codirector del festival Olmedo Clásico, recibió el homenaje de la Asociación de Amigos del Teatro Corsario que este sábado le nombró Amigo de Honor.

Reconocen así su compromiso y colaboración con la compañía señera de Valladolid desde su trabajo con Fernando Urdiales en Olmedo, su investigación sobre la literatura medieval y el teatro de los Siglos de Oro, y junto al director actual, Jesús Peña, como comisario de la exposición que celebró los 40 años 'corsarios'.

El apoyo de Vega ha sido fundamental para poder restregar el montaje 'Pasión', en el Teatro Calderón, en una función ligada a la Semana Santa. Germán Vega es el tercer merecedor de esta distinción tras Javier Martínez, Varillas, ex director del TAC y Fernando Herrero, profesor, dramaturgo y crítico de este diario.

