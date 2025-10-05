El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Bartolomé de las Casas explica su tesis en el patio del Colegio de San Gregorio.

Bartolomé de las Casas explica su tesis en el patio del Colegio de San Gregorio. Alberto Mingueza

Malinche y Martín Cortés cuentan los abusos en las Indias a los vallisoletanos

Una ruta teatralizada recorre los lugares clave de la Controversia de Valladolid que debatió los derechos de los indígenas en 1550

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:47

Comenta

A los seis años, en 1529, Martín Cortés, fue enviado a Valladolid por su padre, Hernán el conquistador. Cruzó el Atlántico y no volvió a ... ver a su madre, Malinche. Ambos coinciden ahora en la ruta teatralizada de la Controversia de Valladolid, la Junta que se celebró entre 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio para determinar el trato que debía darse a los indígenas. El jesuita Juan Ginés de Sepúlveda y el dominico Bartolomé de las Casas lideraron las dos tesis enfrentadas sobre la conquista de las Indias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  7. 7 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Malinche y Martín Cortés cuentan los abusos en las Indias a los vallisoletanos