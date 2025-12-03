El Museo Nacional de Escultura mejora su accesibilidad con una exposición para personas con discapacidad intelectual

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

El Museo Nacional de Escultura presentó hoy, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, su nueva propuesta para el Rincón Rojo. Se trata de una exposición fotográfica con la que se da a conocer el proyecto 'Nuevos derroteros: maneras de habitar el museo', y que estará disponible hasta el 1 de febrero de 2026 en el horario de apertura del centro.

Esta propuesta, según informó el Museo Nacional de Escultura en un comunicado remitido a Ical, tiene el objetivo de generar un espacio emocionalmente accesible en el museo, donde las personas con discapacidad intelectual se sientan invitadas a crear y vincularse con el patrimonio y la comunidad. El museo va así más allá de garantizar la accesibilidad cognitiva y motora para convertirse en un lugar amigable, que les acoge, les entiende y les permite expresar sus propias emociones.

El Rincón Rojo es un espacio expositivo situado en el corazón del Colegio de San Gregorio, junto a la sala 14 del museo, donde se llevan a cabo exposiciones cápsula desde 2017. Siguiendo una línea de trabajo orientada desde la arteterapia, 'Nuevos derroteros' incorpora la danza contemporánea para complementar desde lo corporal el trabajo realizado semanalmente en diversos espacios del museo.

La iniciativa nace del convenio firmado hace unos meses entre el Museo Nacional de Escultura y la Fundación Personas, y supone un nuevo avance en la apuesta del museo por la inclusión y la accesibilidad, abriendo sus espacios y actividades a colectivos con discapacidad física e intelectual.