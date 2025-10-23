Hispania Nostra acerca a Valladolid su lucha por el patrimonio cultural

La asociación Hispania Nostra ha trasladado este jueves a Valladolid un acto de acercamiento sobre la razón de ser de las entidades que defienden la ... preservación y recuperación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, a nivel España. En el encuentro, presentado por Miguel Ángel Pena, representante de la Asociación por el Patrimonio de Valladolid, han intervenido Víctor Antona, miembro de la junta directiva de Hispania Nostra y portavoz de su «Lista Roja», y Bárbara Cordero, directora general de la entidad.

«Tenemos que hacer un esfuerzo titánico para que las políticas institucionales asuman valor y se apliquen a largo plazo, pues el patrimonio es algo que nos sobrevivirá a todos», manifestó Antona. Tras un somero recorrido histórico, en el que se aludió a procesos de destrucción históricos, como las guerras mundiales, cuyos estragos han hecho irrecuperables un sinfin de elementos susceptibles de considerarse patrimonio.

Pero frente a toda acción destructiva, reacción constructiva. Así, contra las amenazas del patrimonio se han creado todo tipo de asociaciones de recuperación; como la ONU o la UNESCO, además de Europa Nostra en 1963 o Hispania Nostra en 1976, por lo que cumplirá medio siglo de vida el próximo año: «El patrimonio evoluciona, va íntimamente ligado al desarrollo socioeconómico, y no es una carga, sino un activo», defendió Antona, quien a su vez aludió al valor circular de la educación y el patrimonio: «Se conoce para conservar, y se conserva para conocer».

«Somos muy conscientes de que aquí estamos de paso, por lo que es importante pasar el testigo y que, durante el tiempo que estemos vivos por aquí, hagamos nuestra parte para preservar un patrimonio que está destinado a sobrevivirnos», agregó. «Hay que pensar siempre a largo plazo en el futuro, somos actores durante un periodo de tiempo muy corto y nuestra responsabilidad es dejar aquello que hemos recibido de nuestros padres en mejor estado para nuestros hijos».

Ampliar Bárbara Cordero, directora de Hispania Nostra, durante la charla. Mar García

«Somos la voz de la sociedad civil en nuestro país para defender el patrimonio», sentó Cordero, cuya intervención se vertebró en la presentación de un dosier de cuentas, denuncias, propuestas y llamadas a la acción, a lo largo de cincuenta años, de la protección y prevención del patrimonio por parte de esta entidad. Hispania Nostra establece en sus Listas Verde, Roja y Negra una relación de elementos patrimoniales que han sido o bien recuperados, o bien están en grave peligro o bien se encuentran irremediablemente perdidos. Castilla y León, según estimaciones de Antona, es la región con más elementos en la Lista Roja, con más de una treintena en Valladolid y provincia (entre ellos; el palacio del conde Ansúrez, el palacio de la Ribera, el depósito de locomotoras o la Electra Popular).

Pero la entidad, explicó la directora general, también «defiende y aplaude buenas prácticas», a través del premio Hispania Nostra, y «respalda a todas aquellas asociaciones nacionales que aspiran a un reconocimiento a nivel europeo».