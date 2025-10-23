El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento del acto de Hispania Nostra en el Archivo Municipal. Mar García

Hispania Nostra acerca a Valladolid su lucha por el patrimonio cultural

La asociación celebra en el Archivo Municipal un acto que recoge su objetivo y razón de ser

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:41

Comenta

La asociación Hispania Nostra ha trasladado este jueves a Valladolid un acto de acercamiento sobre la razón de ser de las entidades que defienden la ... preservación y recuperación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, a nivel España. En el encuentro, presentado por Miguel Ángel Pena, representante de la Asociación por el Patrimonio de Valladolid, han intervenido Víctor Antona, miembro de la junta directiva de Hispania Nostra y portavoz de su «Lista Roja», y Bárbara Cordero, directora general de la entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  6. 6

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  7. 7

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  8. 8

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  9. 9 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  10. 10

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hispania Nostra acerca a Valladolid su lucha por el patrimonio cultural

Hispania Nostra acerca a Valladolid su lucha por el patrimonio cultural