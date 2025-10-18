El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en el encuentro vecinal para reclamar la reapertura del Cine Castilla en Girón. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Vecinos de Girón claman por la apertura del Cine Castilla 75 años después de su inauguración

Las asociaciones del barrio organizan un festival cultural con el que reivindican el uso de una dotación abandonada

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:35

Comenta

«Detrás de esa pared, hay una sala enorme y abandonada que desde hace años intentamos recuperar». Habla Fernando Polanco, presidente de la asociación vecinal ... Valle de Olid, en el barrio de Girón, mientras apunta con el dedo un enorme frontón de ladrillo. Al otro lado estaba la pantalla del Cine Castilla, un inmueble construido en 1950, transformado en sala comercial hace justo medio siglo (en 1975), que apagó sus proyectores en 1986 y cuya reapertura se ha convertido en uno de esos culebrones burocráticos que no parecen tener visos de solución.

