El Delibes se abre a las plazas a través de la fotografía de Ángel Marcos Una muestra de 17 imágenes de su serie 'Plaza Mayor' se expone en el auditorio vallisoletano hasta el 19 de enero

El Norte Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

Las ágoras de Ángel Marcos abren los pasillos del Delibes al mundo. El auditorio acoge 'En la plaza', una muestra que reúne 17 fotografías pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León, depositada en el MUSAC. Hasta el próximo 19 de enero podrá verse esta exposición comisariada por Koré Escobar, coordinadora del MUSAC.

Ángel Marcos comenzó en el la fotografía publicitaria, ha evolucionado para incluir la instalación y el vídeo, pero siempre manteniendo un enfoque riguroso y detallado. Tras centrarse en la fotografía artística a partir de principios de los 90, Marcos ha abordado en su obra reflexiones sobre el territorio, el viaje y la memoria colectiva, en un lenguaje que bebe de la tradición conceptual de la Escuela de Düsseldorf. La exposición se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 14 horas. Domingos y festivos cerrado, excepto en días de concierto.

En la serie 'Plaza mayor', Marcos incide en su interés por las ciudades, el espacio público y su evolución. Todas ellas forman parte de un proyecto que se concretó en la exposición itinerante 'Plaza mayor. Espacio y representación' y en un amplio catálogo con ocasión del doscientos cincuenta aniversario de la construcción de la plaza Mayor de Salamanca. Las imágenes fueron tomadas en distintas plazas del mundo, reflejando una amplia variedad de escenas que van desde plazas antiguas, deshabitadas y envejecidas, hasta otras modernas y comerciales. Tradicionalmente lugares de encuentro y convivencia, las plazas son retratadas por Marcos como espacios que a veces se ven vacíos, testigos del paso del tiempo y de la transformación de las ciudades. Algunas de las imágenes hacen referencia a plazas coloniales, mientras que otras muestran las nuevas ágoras del siglo XXI, tecnológicas y globalizadas. Sin importar su ubicación o época, todas las plazas retratadas son símbolos de nuestra presencia y memoria colectiva.

La serie 'Plaza mayor' es un homenaje a estos espacios públicos que, más allá de su función como lugares de reunión, también reflejan las tensiones y aspiraciones de la sociedad a lo largo del tiempo. A través de su trabajo, Ángel Marcos nos invita a reflexionar sobre cómo los lugares que habitamos y transitamos se convierten en testigos de nuestra historia y de nuestras relaciones con el espacio urbano.

Durante su trayectoria de más de treinta años, Ángel Marcos concentra su trabajo en distintas series en las que, a partir de la descripción de ciudades, desarrollos urbanísticos, edificios y paisajes, establece una analogía con el devenir del ser humano, su forma de habitar y la memoria colectiva. El interés por el territorio, el viaje (físico y emocional), la periferia y las tensiones urbanísticas como reflejo de las tensiones sociales son ejes vertebradores que recorren toda la práctica del fotógrafo.