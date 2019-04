Cuadrado Lomas muestra sus últimas pinturas en la Sala de Las Francesas Un visitante contempla uno de los óleos de la muestra en la Sala de Las Francesas. / Henar Sastre El pintor vallisoletano de 88 años anuncia que no puede pintar más por problemas de salud: «He cumplido ya un ciclo» JESÚS BOMBÍN Valladolid Viernes, 26 abril 2019, 14:07

Sobre el paisaje geométrico de desnudas llanuras castellanas, trazadas a partir de líneas y perspectivas de lejanías de chopos y cerros ha construido Félix Cuadrado Lomas (Valladolid, 1930) un estilo reconocible durante toda su trayectoria. En la Sala de Las Francesas una exposición pone de relieve la continuidad de la obra del artista a partir de paisajes, bodegones y desnudos pintados en los últimos años hasta 2017 con óleos de idéntica temática creados en diferentes épocas a partir de 1960.

'Cuadrado Lomas. Desde la atalaya' es el título de una muestra en cuya inauguración anunció Cuadrado Lomas que no pondrá crear más cuadros por problemas de salud. «No puedo pintar más; esto lo doy por finiquitado, ya he cumplido el ciclo. Tengo preparado un retrato para una chiquita y no sé si me moriré sin hacérselo», apuntó, «aunque mientras pueda –dijo– seguiré dibujando».

Entre los últimos óleos trazados por el artista de 88 años figuran paisajes y tierras de labor coronadas por cerros, chopos, regatos y llanuras estampados en colores terrosos o creando contrastes entre variadas tonalidades de verdes y amarillos. También cuelgan de las paredes de Las Francesas bodegones de cabezas de cerdo y de carnero de pequeño formato, confrontadas con composiciones de jarras, cerezas y platos.

«Lomas ha conseguido transmitir la sensación de la calima sobre el páramo en una pintura de 2016 con fondo amarillo, el mismo color que dialoga con el gris en un cuadro del año anterior y con el rojo de 'Los chopos en el regato», señaló la periodista María Aurora Viloria, comisaria de la exposición, destacando del autor que «ha avanzado constantemente en la búsqueda de lo esencial sin dejar de ser fiel a sí mismo, y ha captado y transmitido la belleza de las tierras que contempla desde su particular atalaya».

Durante la presentación, el pintor que en 2017 rechazó el Premio Castilla y León de las Artes por no tener dotación económica, pidió más apoyo para los artistas de la tierra y, en presencia de la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, reclamó que «haya un museo para los pintores de Valladolid, podrían hacerlo en el Patio Herreriano».