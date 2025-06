Vox tilda de «irresponsable» que la Junta no solicite las ayudas al transporte del Gobierno Sanz Merino defiende la «actitud responsable» de solo solicitar las ayudas «cuando son útiles»

El Norte Valladolid Martes, 24 de junio 2025, 21:55 Comenta Compartir

El Grupo Parlamentario Vox tildó hoy de «irresponsable» la decisión de la Junta de Castilla y León de no solicitar las ayudas al transporte del Gobierno para el segundo semestre de 2025 que el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, justificó en que son «tardías, insuficientes y confusas».

De hecho, en el debate mantenido hoy en el pleno de las Cortes de Castilla y León, Sanz Merino defendió que «la actitud responsable» es precisamente «solicitar las ayudas cuando son útiles», ante las críticas de la procuradora de Vox, Susana Suárez Villagrá, que cuestionó si la Junta «se puede permitir despreciar 3,6 millones de euros en ayudas al transporte».

En primer lugar, en su respuesta, Sanz Merino matizó que sí se solicitaron las ayudas para el primer trimestre de 2025 por valor de 1,8 millones de euros, pero que lo «escaso» de los fondos estatales, que representan apenas un 6% del gasto subvencionable, junto a la valoración de que «tan exigua cantidad no puede condicionar ni alterar» la hoja de ruta del Gobierno autonómico para su plan para el transporte por carretera gratuito en toda la comunidad, justifican la decisión de no haber solicitado las ayudas para el segundo semestre «porque por su temporalidad y carácter segmentado, no se ajustan», informa Ical.

Sin embargo, Suárez Villagrá consideró «inasumible» que Castilla y León sea «la única región que no ha solicitado estas subvenciones al Gobierno central», en una «absoluta irresponsabilidad» que atribuyó a la «negligencia» del consejero, al que acusó de «aislar a los ciudadanos de las zonas rurales».

Además, consideró que la implantación del autobús gratuito es «una excusa para disimular su mala gestión del transporte público de Castilla y León», con frecuencias «insuficientes» y «cada vez menos rutas y paradas, especialmente en Segovia, Ávila, Valladolid y Soria, que agrava la despoblación y dificulta la vida diaria de los pocos vecinos que aún quedan».

Contra la despoblación

Por ello, reclamó tanto al consejero como al conjunto del Partido Popular, que sostiene el Gobierno autonómico, que «sea responsable, refuerce la fiabilidad de las rutas y diseñe un plan de movilidad que garantice la equidad territorial y combata la despoblación de una vez por todas».

En su turno de dúplica, Sanz Merino afirmó ver la situación de forma «radicalmente distinta» a la procuradora de Vox, al plantear que la Junta tiene «un planteamiento mucho más ambicioso» para el transporte público por carretera que se afirma sobre la «apuesta por el transporte gratuito para todos los empadronados», lo que supone «lisa y llanamente luchar contra la despoblación».

Además, volvió a justificar la falta de solicitud de los fondos del Gobierno en el segundo semestre porque «la ausencia de información ha generado incertidumbre en los operadores» y las ayudas son «tardías, insuficientes y confusas», por lo que «frente a las medidas coyunturales del Gobierno, que limitan su vigencia a los seis meses, la Junta tiene las ideas claras y ofrece una política de bonificaciones estable, dando seguridad a operadores y usuarios».