Vox designará candidato a la Junta «una vez que se convoquen elecciones» «Da igual quién sea porque será mejor que Mañueco y tendrá la conciencia tranquila», afirma David Hierro

Jueves, 18 de septiembre 2025

Vox designará su candidato a la Presidencia de la Junta «una vez se convoquen elecciones» en Castilla y León, dado que el estatuto de la formación «lo deja muy claro» y el candidato no será designado hasta que no se dé inicio al proceso electoral con la convocatoria de elecciones. Así lo aseguró este jueves, en declaraciones recogidas por Ical, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, quien recordó que en su formación son «cumplidores de la ley y la norma» y, por ello, no se van a «saltar» su propia regulación interna de partido.

En todo caso, Hierro aseguró que «da igual quién sea el candidato» de Vox en las próximas elecciones autonómicas porque «cualquier candidato» de la formación «va a ser mucho mejor que el del PSOE y que Mañueco» y tendrá «la conciencia tranquila».

«Va a ser un candidato que pueda mirar a los ojos de la gente, porque en Vox hemos cumplido siempre con la palabra dada», continuó esgrimiendo Hierro, tras la Junta de Portavoces celebrada en las Cortes, en una rueda de prensa en la que también ironizó con la situación porque, en su opinión, «todos están muy preocupados por el candidato de Vox menos Vox». «Y vemos cómo, al final, todo acaba girando en torno a Vox», concluyó.