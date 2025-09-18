El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Hierro. A. Mingueza

Vox designará candidato a la Junta «una vez que se convoquen elecciones»

«Da igual quién sea porque será mejor que Mañueco y tendrá la conciencia tranquila», afirma David Hierro

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:06

Vox designará su candidato a la Presidencia de la Junta «una vez se convoquen elecciones» en Castilla y León, dado que el estatuto de la formación «lo deja muy claro» y el candidato no será designado hasta que no se dé inicio al proceso electoral con la convocatoria de elecciones. Así lo aseguró este jueves, en declaraciones recogidas por Ical, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, quien recordó que en su formación son «cumplidores de la ley y la norma» y, por ello, no se van a «saltar» su propia regulación interna de partido.

En todo caso, Hierro aseguró que «da igual quién sea el candidato» de Vox en las próximas elecciones autonómicas porque «cualquier candidato» de la formación «va a ser mucho mejor que el del PSOE y que Mañueco» y tendrá «la conciencia tranquila».

«Va a ser un candidato que pueda mirar a los ojos de la gente, porque en Vox hemos cumplido siempre con la palabra dada», continuó esgrimiendo Hierro, tras la Junta de Portavoces celebrada en las Cortes, en una rueda de prensa en la que también ironizó con la situación porque, en su opinión, «todos están muy preocupados por el candidato de Vox menos Vox». «Y vemos cómo, al final, todo acaba girando en torno a Vox», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  2. 2

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  3. 3

    Muere un hombre al chocar su moto contra un coche en la rotonda de San Agustín
  4. 4

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  5. 5 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  6. 6 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  7. 7

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  8. 8

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  9. 9 Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid
  10. 10 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox designará candidato a la Junta «una vez que se convoquen elecciones»

Vox designará candidato a la Junta «una vez que se convoquen elecciones»