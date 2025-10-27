El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Suárez Arca en un Pleno de las Cortes celebrado en junio. Rubén Cacho/Ical

Castilla y León

Vox no consigue que se fiscalice el gasto en inmigración: «Es un ejercicio de transparencia»

Suárez Arca pregunta a los parlamentarios si «hay algo que ocultar»

El Norte

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:41

Vox no logró hoy que se modifique el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2025 del Consejo de Cuentas para incorporar cuatro nuevas auditorías sobre los gastos en inmigración que realizan tanto la Junta como las entidades locales. Los grupos Popular, Socialista y UPL-Soria YA rechazaron con sus votos esta propuesta en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes.

El procurador de Vox Miguel Suárez Arce defendió la iniciativa y preguntó a los parlamentarios si había «algo que ocultar« en esta materia. Además, indicó que no existen motivos legales para oponerse a estas auditorías, como ha manifestado el propio Consejo y negó que la iniciativa llegara tarde como para incorporarse al programa de 2025.

«Esto es un ejercicio de transparencia presupuestaria», dijo Suárez Arca, quien argumentó que es de «sentido común» que los representantes políticos permitan que se fiscalicen asuntos «incómodos», como es el de la inmigración «ilegal» o los menores migrantes no acompañados. También señaló que PP y Vox han coincidido en las Cortes Generales en pedir esta cuestión, por lo que confió en que esto también se produjera en la Comunidad.

La 'popular' Rosa María Esteban censuró la iniciativa de Vox ya que aseguró busca generar «ruido» y recomendó «trabajar más» y dejar a un lado la «demagogia» a su antiguo socio. Además, le reprochó que utilice esta cuestión con un fin «partidista», como a su juicio hace el PSOE. Por el contrario, defendió que Castilla y León es una comunidad «solidaria», que aplica «la ley», y recordó que los menores necesitan protección y atención.

Por su parte, la socialista Rosa Rubio arremetió contra la iniciativa de tinte «xenófobo y racista» de Vox, al que además afeó que por primera vez en casi cuatro años presente una solicitud de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones. De hecho, le recordó que gobernó con el PP durante dos ejercicios y que pudo incorporar una auditoría de este tipo. A su juicio, es «cruel» y «desalmado» negar la «posibilidad de seguir vivo» a un ser humano y defendió que la inmigración ayuda a frenar la despoblación y contribuye a la economía.

Finalmente, la portavoz de UPL Alicia Gallego negó que hubiera un intento de «ocultar» algo y acusó a Vox aplicar un «foco ideológico» para «justificar su línea política». Se trata, dijo, de «ser un poco humanos», ya que consideró es «mejor gastarlo» en «ayudar a la gente» que en otras cuestiones a las que recordó este partido dedicó recursos públicos cuando gobernó en la Comunidad. «No metan tanto ruido», concluyó.

