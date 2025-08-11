El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Hierro, durante un pleno de las Cortes. Rodrigo Jiménez
Castilla y León

Vox carga contra el Gobierno regional por «estar de vacaciones» ante «problemas graves» como los incendios

David Hierro asegura no saber si los equipos de extinción cuentan con todos los medios necesarios tras la prórroga presupuestaria

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:16

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Hierro, aseguró que Castilla y León «no merece un Gobierno que ante los problemas graves e inesperados, aunque repetidos en el tiempo, se encuentre de vacaciones y esté en la playa», en alusión a la multitud de incendios forestales que afectan a varias provincias de la Comunidad, según informa la agencia Ical.

En un vídeo difundido en redes sociales, Hierro se mostró «realmente preocupado» al no saber si los equipos de extinción cuentan con todos los medios materiales y de personal para afrontar esta «grave situación», y recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidió prorrogar el Presupuesto de la Comunidad y «no sabemos sin las partidas son suficientes para este año». «Mañueco decidió tirar al suelo del Parlamento autonómico la propuesta de Vox para llegar a un acuerdo presupuestario, algo que sí ocurrió en otras autonomías».

Ante esta situación, el portavoz trasladó todo el «apoyo y solidaridad» a los vecinos afectados por los graves incendios que «asolan» a Castilla y León, y envió un mensaje de «ánimo y fuerza» a todos los profesionales que de los equipos de extinción que trabajan estos días de «manera dura» y que se juegan la vida para apagar esos «malditos incendios», dijo.

El Partido Popular «lleva tantos años en el gobierno que ya le da todo igual, pero la Comunidad se merece un Ejecutivo que actúe y que enfrente los problemas constantes, como la despoblación, la natalidad o los incendios, así como otros que vendrán en un futuro cercano, como la inseguridad en la calles, la inmigración ilegal o la falta de competitividad de los profesionales del campo», afirmó Hierro.

