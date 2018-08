Las voces que te leen La Agenda de Castilla y León propone muchos libros, música, teatro y exposiciones para el fin de semana ALFREDO GÓMEZ Jueves, 2 agosto 2018, 12:33

Léeme Mucho se traslada del 1 al 4 de Agosto hasta la FERIA DEL LIBRO DE BENAVENTE (Zamora) donde todos los escritores que han optado por la autopublicación , tendrán un lugar para visualizar, promocionar y difundir sus obras. «¿Nuestro objetivo? que si alguien tiene el sueño de escribir, encuentre unos ojos que le puedan leer», indica la directora Rosa Eva.

Al stand de Léeme Mucho acudirá un nutrido grupo de escritores de diferentes géneros, que pasarán una semana rodeados de letras, presentando y firmando ejemplares, junto a sus seguidores.

Miércoles 1 a partir de las 12h y hasta las 22h

* Rosa Eva Rabanillo e Iván Ruiz con su libro de Educación Sexual 'Anda… Que te tenga que enseñar yo a hablar de Sexo'

Jueves 2 a partir de 12h

* Raúl Prieto y su ensayo novelado de astrología 'Jesús es Leo'

* Clara Fuertes y su novela histórica 'El Gran Dragón Negro' (Presentación a las 12:15h)

Jueves 2 a partir de 19h

* Raúl Prieto y su ensayo novelado de astrología 'Jesús es Leo'

* Álber_4 y su novela de intriga sobre la generación millennial española 'El Secuestro de la Esperanza' (Participación en la Tertulia Literaria organizada en la Biblioteca de Benavente a las 18h y Presentación a las 20:15h)

Viernes 3 a partir de 12h

* Gloria Julia Martín y su poemario 'Atrás queda la Luz' (Presentación a las 13h)

* Núria Villarejo y su novela 'Me llamo Asia' (Presentación a las 13:45h)

* Isabel Garzón y su maravilloso libro de motivación '¡Buenos días!'

Viernes 3 a partir de 19h

* Lourdes Delgado y Jesús Salas, con su novela de fantasía y terror 'Malditas lágrimas de sangre' (Presentación a las 19:15h)

* Pablo Castiñeiras, con su fantástico libro 'Europas. Descubriendo nuevos mundos' (Presentación a las 20h)

* Álber_4 y su novela de intriga sobre la generación millennial española 'El Secuestro de la Esperanza'

Sábado 4 a partir de 12h

* Rosa Eva Rabanillo e Iván Ruiz con su libro de Educación Sexual 'Anda… Que te tenga que enseñar yo a hablar de Sexo'

* Álber_4 y su novela de intriga sobre la generación millennial española 'El Secuestro de la Esperanza'

Valladolid Actividades

Castronuño. Horas presas, versos libres

Esta exposición, con miles de horas de exhibición en múltiples lugares, parece no tener fecha de caducidad y continúa liberando tiempo a través de sus poemas, «poemas como agujas atemporales, que marcan su propio tiempo, con alguno versos afilados para ponernos en hora». En esta ocasión, Mercedes Pastor va acompañada por Teófilo Gago y ambos presentarán sus composiciones en una visita guiada con un recital de sus versos a modo de inauguración de tan curiosa e interesante exposición. Del 3 al 31 de agosto de 2018. Salón Cultural C/Real, 8. Edificio Ayuntamiento Castronuño (Valladolid).

Raúl Allen

La Biblioteca de Castilla y León en Valladolid acoge, del 1 al 31 de agosto, 'De líquido a sólido: El proceso creativo', exposición que explica los pasos que un dibujante sigue para crear un cómic, según informaron sus promotores en un comunicado. Está basada en el trabajo del vallisoletano Raúl Allén y cuenta los seis pasos que un artista da para crear un cómic, su proceso creativo: arte líquido, el pensamiento; del pensamiento a la realidad: los esbozos; la angustia de las influencias; la silla eléctrica, el dibujo; toda creación es un fracaso; la publicación. Además, hay un apartado dedicado al trabajo de Allén no solo como dibujante de cómics sino también como ilustrador. Los textos han sido creados por el escritor y artista multidisciplinar Ángel Vallecillo.

Fotografías

Obras de Alfred Stieglitz, André Kertész, Berenice Abbott, Henri Cartier-Bresson, Man Ray, Bert Stern, Horst P. Horst, Robert Capa, William Klein, Nicolas Muller, Carlos Saura, Ramón Masats, Catalá Roca, Gerardo Vielba, Paco Gómez, Joan Colom, Cristina García Rodero, y un largo etc., pueden contemplarse desde mañana miércoles día 18 de julio en la exposicIón 'Instantes decisivos de la fotografía. Colección Julian Castilla' en la Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid. Esta exposición traza un recorrido por la fotografía del siglo XX hasta nuestros días. Sin duda, una ocasión única que además nos permitirá viajar en el tiempo y en el espacio gracias a las instantáneas de fotógrafos que ya son indispensables en la Historia del Arte.

Simancas. Exposición colectiva

El arte sale a la calle por la intención de la Asociación Cultural Simancas, Villa del Arte de conectar sus creaciones con el medio rural, de la manera más cercana y cotidiana posible. Pueden verse obras de Alberto Plaza, Carolina Pérez, Enrique Amigo, Eugenia Hernáiz, Gabriel Santiago, Henar Sastre, Juan Carlos Martín, Manolo Sierra, Roberto Sánchez y Samuel Santiago. En esta ocasión, cuentan además con la participación de Diego Navarro. Los murales se hallan en las calles más céntricas del casco histórico, entre el Archivo y el Mirador, pasando por la Plaza Mayor, y realzan la arquitectura y las callejuelas del pueblo.

Patio Corsario. Sólo Fabiolo

SÓLO FABIOLO en Patio Corsario. El cabaret premium de un showman incomparable: Rafa Maza. La desternillante ceremonia de un pijo olímpico. Baile, canto, malabares, imitación, improvisación con el público y, sobre todo, muchas risas. El auténtico bufoneo cool. ¡Ven a pelotear con Fabiolo! Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975. Sábado 4 de agosto, 21:30 h.

FETAL

La vigésimo segunda edición del Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce (Valladolid) 'Campos de Bálsamo' acogerá 19 propuestas de teatro, danza, títeres, clown, vídeo mapping y música que tendrán la risa como recurso escénico, así como la Residencia Creativa 'Yesca' para empoderar a la mujer del medio rural, entre el 4 y el 19 de agosto en el Teatro Corral de Anuncia de la localidad. Además, acogerá el encuentro 'Mujeres y cultura' en el que se presentará el proyecto 'Las que habitan' y la proyección del documental de producción local '¡Folk! Una mirada a la música tradicional'.

Ópera

El jueves continúa la Ópera de Verano, esta vez desde el Staatsoper de Munich. Proyeccción de la ópera de Donizzeti 'La Favorite', una gran opéra en cuatro actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en francés de Alphonse Royer, Gustave Vaëz y Eugène Scribe, basado en la pieza teatral Le Comte de Comminges de François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnaud. Jueves, 20:00horas, en Cines Broadway (Paseo del Hospital Militar).

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que agosto comienza fuerte con una variedad increíble de festival como el Shikillo Festival (Candeleda, Ávila) o el Demanda Folk Festival (Tolbaños de Arriba, Burgos)

Jueves

CANDELEDA (ÁVILA) – SHILKILLO FESTIVAL, APHONIC + MALA REPUTACIÓN + DEF CON DOS + DESAKATO + LA RAÍZ + LÁGRIMAS DE SANGRE + DAKIDARRIA + PSIKODÉLIKOS + APALANKE + HUT + LA CURVA + YO NO LAS CONOZCO + SARA HEBE + PROZAK SOUP (29€)

VALLADOLID – NERVOSA (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

Viernes

CANDELEDA (ÁVILA) – SHILKILLO FESTIVAL, SONS OF AGUIRRE + LOS DE MARRAS + RIOT PROPAGANDA + NARCO + SKAKEITAN + HORA ZULÚ + LA M.O.D.A. + ASIAN DUB FOUNDATION + REVOLTA PERMANENT + WARM UP + MAKKADUBBA JING KONSUL + DON CAMILO + BRIGADIER PAPÁ MÁGICO + EL COLETA + THE REBELES + H. KANINO + ANKOR + BOURBON KINGS + BOLU2 DEATH + BMAN (29€)

ÓLVEGA (SORIA) – LA REGADERA

TOLBAÑOS DE ARRIBA (BURGOS) – DEMANDA FOLK FESTIVAL, CARLOS HERRERO + THE TAVERNERS (Gratuito)

Sábado

ÁVILA – PALO DE POLO FESTIVAL, ISMA ROMERO + INERTTES + CANARD + PLAYA CUBERRIS + STEREOCOLOR + THE TRUNKS + HUNO + GOTELÉ

CANDELEDA (ÁVILA) – SHILKILLO FESTIVAL,BERET + LA FUGA + BOIKOT + ZOO + GOMAD & MONSTERS + CARROÑA + LOS BENITO + SHO HAI + LA PEGATINA + DREMEN + IRA + MAD VISIÓN + PUPILES + AUXILI + MATXTE EN BOCA + LITTLE PEPE + WARM UP + RUTHLESS SOUND + LASAI + EIRA & GUSTAB + SISTA AWA + RESIDENT SOUNDS (29€)

GUIJUELO (SALAMANCA) – JUANES(Recinto de Espectáculos)

LA ROBLA (LEÓN) – CELTAS CORTOS

SALAMANCA – THE VELVET CANDLES (Santo Domingo de la Cruz, 22:30h)

SAN MARTÍN DE RUBIALES (BURGOS) – RUBIROCK, THE SKALZOS + KONDENADOS A LA RABIA + KRROÑA DE UÑA + BREA BASTARD + MÉTODO VASILI + KALVOS DE GARRAFÓN

TOLBAÑOS DE ARRIBA (BURGOS) – DEMANDA FOLK FESTIVAL, NEONYMUS DIDÁCTICO + LA BANDA MORISCA + LOS DRUNKEN COWBOYS + LA TOLBA + RADIO COS + MANUEL LUNA Y LA MAQUILA (gratuito)

Soria Feria de Poesía

La Feria de Poesía de Soria contará este año con grandes voces nacionales e internacionales. Bajo el título Poesía y Resistencia, del 2 al 9 de agosto, Soria llenará de poesía cada rincón de la ciudad con recitales, talleres infantiles, firmas y presentaciones de libros y clases magistrales. Este año se contará con Irlanda como país invitado, y con la presencia de dos de sus voces más actuales, las poetas Moya Cannon y Mary O´Malley. Además, ya está confirmada la presencia del poeta mexicano Dante Medina el hispanista italiano y experto en la Generación del 27, Gabriele Morelli, junto con Amancio Prada, Fermín Herrero, Juan Carlos Mestre, Antonio Orihuela, Amalia Iglesias o el iraní Mohsen Emadi, entre otros grandes poetas.

Ávila Actividades

Paula Velasco destaca que el Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación de Ávila, acoge hasta el 31 de agosto una colección de treinta obras realizadas por Isabel Márquez, artista barcense, que muestra sus pinturas bajo el título de 'Relatos visuales'. La autora de El Barco de Ávila utiliza diferentes técnicas para plasmar sus paisajes y bodegones. Óleo sobre lienzo y sobre tabla, técnica mixta sobre tabla o sobre plata y témpera sobre lienzo son las técnicas que ha empleado Márquez en esta exposición, con la que busca múltiples puntos de vista del público. La materia mezclada con los colores se da la mano en esta exposición con obras en las que la autora realiza una pincelada más plana y también con otras en las que prepara tablas con dorados y plateados sobre los que aplica témperas. La manufactura de estas creaciones lleva a la autora a implicarse de tal manera que, en muchas ocasiones, incluso, decora los propios marcos que van a resguardar sus obras, a modo de prolongación o complemento de la propia pintura.

El camino recorrido

El programa de exposiciones itinerantes que desarrolla la Diputación de Ávila a través del Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, acerca estos días a Arévalo la obra de Raúl Romero. 'El camino recorrido' es el título de la muestra que hasta el 5 de agosto puede verse en el espacio cultural de la Iglesia de San Martín, en el municipio arevalense. La exposición recoge una colección de pinturas realizadas por el artista madrileño, que ubicó su estudio en la localidad abulense de Peguerinos y que desarrolló una intensa carrera artística en la que destacó, especialmente, en el dibujo. Aunque siempre fue reticente a mostrar su obra, Raúl Romero (1955 – 2013) dejó una ingente colección de creaciones que ahora van dándose a conocer y que abarcaron desde los autorretratos hasta figuras goyescas y obras cubistas, pasando por el puntillismo, el rayismo o la abstracción.

Artescena XII

Por duodécimo año, llega a las calles de Ávila el Festival Internacional de Nuevos Lenguajes Escénicos, Artescena, un festival multidisciplinar de calle que se desarrolla en la ciudad el primer fin de semana de agosto: viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Las propuestas de circo, teatro de calle y títeres llegadas desde varias provincias españolas y desde Francia, Alemania, Argentina e Italia será el eje central de esta edición, cuya programación se dividirá en diferentes líneas, como espectáculos de gran formato, de mediano y pequeño formato. Además, tendrán lugar actividades paralelas entre las que se incluyen talleres para jóvenes y personas con discapacidad, y encuentros profesionales para el sector de las artes escénicas. Toda la información puede descargarse en http://www.avila.es/