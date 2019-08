Virginia Barcones confía en que haya «menos piedras en el camino» para aprobar la ley LGTB Representantes del la Federación del colectivo LGTB se reúnen en Valladolid con la viceportavoz del grupo Socialista Virginia Barcones. / R. Valtero/Ical. Valladolid Desde el colectivo no descartan reunirse con Vox durante en ronda de contactos aunque reafirman que «evidentemente dentro de sus elementos claves esta luchar contra nuestra igualdad» PABLO SOLANAS Jueves, 8 agosto 2019, 21:12

La Federación LGTB de Castilla y León ha comenzado su ronda de contactos para avanzar en la elaboración de la Ley de Igualdad Social de la diversidad sexual. El representante de la federación, Ignacio Paredero ha recordado que «somos la única comunidad que no tiene ningún tipo de norma referida al colectivo LGTBI» y que aunque sí existen protocolos «el problema es que se pueden ver amenazados por gente que tiene mucho tiempo libre y muy poco interés en los derechos de los demás».

Parnedo afirma también que para la elaboración de esta ley parten ya del texto que se elaboró en la pasada legislatura, el cual se negoció con la Junta de Castilla y León y que tenía el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo del Partido Popular, «que al final se descolgó y decidió bloquearla».

Amanda Azañón, presidenta de la Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Ávila, añadió que estos colectivos tienen unos derechos «muy limitados» en cuanto a servicios de sanidad y educación y que «ha llegado el momento de equipararnos en derechos, que no privilegios, al resto de la ciudadanía». Azañón en concreto hizo referencia al colectivo transexual del que dijo «tiene unas necesidades muy específicas» en estos servicios. Sobre educación alegó además que «es importante que en las aulas se conozca quiénes somos». «No se trata de adoctrinar, podemos encontrarnos con estudiantes que pertenezcan a nuestro colectivo y que no sean capaces de salir adelante en su realidad por miedo; no podemos permitir eso».

Al respecto de esta ley, Barcones se ha mostrado animada por que pueda salir adelante durante esta legislatura debido a que ya fue elaborada y consensuada anteriormente. «Hay que recordar que las enmiendas que se presentaron fueron del mes de marzo y no han pasado ni siquiera 6 meses» y por tanto confían en que «habrá menos piedras en el camino de las que llevamos años soportando». Y también reconoció el esfuerzo de los colectivos LGTB por ser los «verdaderos impulsores de esta ley».

Desde la federación tienen ya concertadas citas con Ciudadanos y con Podemos a lo largo del mes de agosto e incluso no descartan reunirse con Vox aunque admiten que «evidentemente sabemos que Vox dentro de sus elementos claves esta luchar contra nuestra igualdad»