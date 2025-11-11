Las unidades de Afrontamientodel Dolor Crónico llegarán tembién al medio rural Mañueco anuncia su implantación en La Bañeza y Astorga, entre otros, además de en todas las capitales de provincia

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó este martes la intención de que las unidades de Afrontamiento del Dolor Crónico lleguen también al medio rural, después de completar su implantación en todas las capitales de provincia. Así lo manifestó en la capital leonesa, donde visitó las instalaciones del servicio, puestas en marcha el pasado mes de abril en el Centro de Salud El Ejido.

Bembibre, Fabero, La Bañeza o Astorga son las localidades que mencionó como posibles receptoras de un servicio que llegará a todas las áreas de salud y que cuenta ya con unidades en Valladolid (dos), Burgos, Ávila, Palencia y Ponferrada. En toda Castila y León son ya más de 6.000 los pacientes atendidos por un total de 36 profesionales de una patología, el dolor crónico no oncológico, que se calcula que afecta al 20% de la población, informa Ical.

Fernández Mañueco recalcó que la comunidad es pionera en la puesta en marcha de estas unidades en las que se afronta el dolor con un enfoque de tratamiento que cambia el paradigma del tratamiento pasivo, al buscar que el paciente sea parte activa y proactiva en el manejo de su dolencia. Además, se aborda el dolor de manera multidisciplinar con fisioterapeutas, rehabilitadores, médicos de Atención Primaria y profesionales de salud mental, más allá de la farmacología. Se trata, dijo, de «cambiar la cara de sufrimiento por la esperanza, el dolor por la sonrisa» y devolver la calidad de vida a los pacientes

Respecto al Hospital del Bierzo comentó que ya cuenta con cuatro oncólogos en su plantilla y se dotará de más, tendrá una Unidad de Radioterapia, además de un Área de Rehabilitación y una Unidad de Ictus. Por su parte, el Hospital de León contará con una nueva Unidad de Reanimación, que permitirá ampliar los puestos de la UCI. Todas las inversiones, dijo, se trasladan a la realidad desde los presupuestos de la comunidad.

Protesta de los forestales

Acompañado del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el presidente de la Junta también tuvo oportunidad de escuchar el testimonio de una de las pacientes de la unidad de El Ejido, María Luisa Fernández, quien detalló cómo le ha cambiado la vida el tratamiento que recibe para hacer frente a un dolor que, dijo, «aísla y rebela contra todo».

En el exterior del centro de salud, como viene siendo habitual durante las visitas de responsables autonómicos, trabajadores del servicio de extinción de incendios de la Junta exhibieron carteles reivindicativos a la llegada y salida del presidente, custodiados por agentes de la Policía Nacional.