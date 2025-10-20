El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas sentadas en unos bancos de la calle Recondo. Alberto Mingueza

La UE alerta: Castilla y León será en el año 2050 la segunda región más envejecida de Europa

La oficina estadística Eurostat asegura que la comunidad, que hoy ocupa la posición número once, escalará posiciones por la alta esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:39

Habrá más canas, más cachavas, más personas dependientes y también muchas más pensiones que pagar. Castilla y León se convertirá en el año 2050 (de ... acuerdo con las proyecciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea) en la segunda región más envejecida de Europa, tan solo por detrás de Asturias. Hay varios factores que influyen, pero son cruciales la caída de la natalidad (la media de hijos por mujer está hoy en 1,06 hijos, cuando la media europea es de 1,38) y la esperanza de vida, que en Castilla y León se sitúa en 84,9 años, la sexta más elevada de todo el continente. Es decir, nacen menos niños, morimos cada vez más tarde. Y eso, unido a las migraciones de los jóvenes adultos (por ejemplo, de aquellos que abandonan el medio rural o se mudan a Madrid para buscar trabajo) contribuye a que la media de edad de los vecinos de este territorio sea cada vez más elevada.

