La UE alerta: Castilla y León será en el año 2050 la segunda región más envejecida de Europa

Habrá más canas, más cachavas, más personas dependientes y también muchas más pensiones que pagar. Castilla y León se convertirá en el año 2050 (de ... acuerdo con las proyecciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea) en la segunda región más envejecida de Europa, tan solo por detrás de Asturias. Hay varios factores que influyen, pero son cruciales la caída de la natalidad (la media de hijos por mujer está hoy en 1,06 hijos, cuando la media europea es de 1,38) y la esperanza de vida, que en Castilla y León se sitúa en 84,9 años, la sexta más elevada de todo el continente. Es decir, nacen menos niños, morimos cada vez más tarde. Y eso, unido a las migraciones de los jóvenes adultos (por ejemplo, de aquellos que abandonan el medio rural o se mudan a Madrid para buscar trabajo) contribuye a que la media de edad de los vecinos de este territorio sea cada vez más elevada.

Para elaborar estas previsiones, Eurostat se ha basado en las últimas proyecciones de población (publicadas en 2021) y en los datos más actualizados (en 2024) sobre la media de edad de los vecinos de 234 regiones de Europa. En la actualidad, Castilla y León es la undécima región más envejecida, con una media de 50,4 años. Esto lo sitúa como uno de los 17 territorios donde se superan los 50 años, en un listado que encabezan Liguria (en Italia, con 52,3) y Chemnitz (en Alemania, 52). Asturias (en cuarta posición) es la primera comunidad española, con 51,4).

¿Qué ocurrirá en los próximos años? Pues que la situación se agravará, hasta el punto de que Castilla y León será la segunda región más envejecida del continente (con 57,9 años). En Asturias se llegará incluso a los 59,1. Así, ambas comunidades liderarán un problema que se extiende de forma generalizada por todo el continente. En 223 de las 234 regiones analizadas crecerá la media de edad. Solo nueve conseguirán rebajarla. Entre ellas, Chemnitz, en el este de Alemania, que ahora presenta uno de los peores indicadores de edad.

A partir de estos datos de Eurostat, y fijándonos en las cifras del INE, podemos ver también lo que ocurre en el detalle provincial. Valladolid ocupa ahora (con valores de 2024) el puesto número 14 entre las provincias más veteranas del país, en una clasificación que abre Zamora (51,79 de media), seguida por Orense (51,33) y Lugo (50,5). En esta lista, y por la mayor esperanza de vida de las mujeres, la media de edad de los hombres es de 45,69 años y la de ellas, de 48,37.

Pero la lupa se puede acercar más todavía y analizar la situación pueblo por pueblo. Hay localidades, como Castrobol, Villavicencio o Muriel) donde la media de edad está por encima de los 66 años. El mapa de la provincia permite observar, de entrada, cómo las zonas periféricas (Tierra de Campos, el norte de la comarca de Peñafiel, el sur del territorio) son las que concentran el mayor número de municipios envejecidos. Por el contrario, las cifras más bajas de media edad (y donde está asentada la mayor parte de la población provincial) están en el cinturón de la capital. Hay cinco municipios por debajo de los 40 años de edad media (por el alto porcentaje de población infantil y una menor presencia de ancianos). Son Arroyo, Aldeamayor, Renedo, Zaratán y Villanubla. La media de edad en la capital es de 48,43 años.

¿Qué consecuencias tiene el envejecimiento de la población? De entrada, que hay un mayor porcentaje de pensionistas… y menos volumen de cotizantes. A 1 de septiembre de 2025, Castilla y León tiene 413.083 personas que cobran una pensión de jubilación (con una cuantía media de 1.503 euros). A ellas habría que sumar las 147.737 personas con pensión de viudedad (936,44 euros de media) y 50.443 con pensión de incapacidad permanente. En total son 611.263 pensiones (el 25,4% del total de la población regional).

En Valladolid son 80.550 pensiones de jubilación, 28.485 de viudedad y 11.040 de incapacidad (120.075, el 22,6%). Aquí no se cuentan ni las pensiones de orfandad ni las de favor de familiares. La media de edad de quien recibe una pensión en Castilla y León es de 73,7 años, la más alta de toda España. Por provincias, Valladolid ocupa el puesto número 11 (con 73,1), en una tabla que empieza con Zamora (75,4) y Salamanca (74,4), según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Pensiones y sanidad

El gasto en pensiones (en el importe de las nóminas) en Castilla y León durante el mes de septiembre fue de 833.670.684,44 euros. En Valladolid, de 178.548.529,42. Hace cinco años, eran 616.292.975 en Castilla y León (217,3 millones menos) y en Valladolid, 130.184.407. Aquí influye no solo el incremento de perceptores, sino también el aumento de la cuantía.

Además, un mayor envejecimiento implica mayor gasto en sanidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) augura que la factura obligará a subir 1,4 puntos del PIB entre el 2023 y el 2050. En ese año, se llegaría al 8%.

Y, en el largo plazo, esto obligará también a replantear otro tipo de servicios, como centros educativos (porque hay menos niños), teleasistencia, auxiliares a domicilio, residencias de ancianos o atención a la dependencia.

El problema ya no es solo el envejecimiento, sino el sobrenvejecimiento: los altos porcentajes de vecinos de edades muy avanzadas. Si tomamos como referencia los 85 años, vemos cómo hay varias provincias españolas que se sitúan entre las primeras posiciones de los territorios europeos con más peso de esta población. En primera posición se encuentra Erytania, en Grecia. Allí, el 8,7% de sus vecinos tienen más de 85 años. Después viene Zamora, con el 7,3%. Otras provincias de la comunidad están en lo alto de la tabla, como León (6,2%), Salamanca y Soria (6%). La media de Castilla y León está en el 5,42%. La de España, en el 5,39%. Valladolid, en el 4,1%.

La oficina estadística de Eurostat también se fija en la posible evolución demográfica de las diferentes provincias y regiones de Europa. Desde esta entidad recuerdan que las cifras de población pueden crecer o bajar en función de los movimientos naturales de población (la diferencia entre muertes y nacimientos), pero también por la migración (la llegada y salida de personas procedentes de otros países o regiones). El continente perdería habitantes por causas estrictamente naturales. Durante 2023 (por decimotercer año consecutivos) hubo más defunciones que alumbramientos en Europa. La tasa migratoria fue positiva (6,2 por cada mil habitantes), lo que significa que llegan más personas a la Unión Europea de las que se marchan.

A partir de esta premisa, Eurostat ha hecho una previsión (de acuerdo con la situación demográfica actual) sobre cómo evolucionará la población de diferentes zonas de aquí hasta el año 2100. Para ello, tiene en cuenta la cifra de nacimientos, la de defunciones, la previsión sobre el envejecimiento de la población y las tasas migratorias. Según estos datos, es posible ver cómo Valladolid perderá durante las próximas décadas población en todos los escenarios posibles. Durante los últimos años, sobre todo después de la covid, los padrones provinciales han crecido gracias a la llegada de personas procedentes desde otro países. Sin embargo, este flujo de población no será suficiente colchón para el desfase entre nacimientos y defunciones. Cada vez hay menos niños y, al mismo tiempo, se acercan a edades avanzadas generaciones muy numerosas de vallisoletanos. Los récords de nacimientos (el 'baby boom') se registraron entre finales de la década de 1960 y principios de 1980. Y cuando a mediados de este siglo XXI alcancen edades avanzadas (en torno a los 70-80 años) es previsible que las cifras de mortalidad aumenten, ya que son muchas más las personas que entrarán en esos tramos de edad.