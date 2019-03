UCCL de Castilla y León se moviliza para que la agricultura entre en el debate político La Unión de Campesinos de Castilla y León se concentra frente a la Subdelegación del Gobierno en León para reclamar una Política Agraria Común (PAC justa) y unos precios dignos / CARLOS S. CAMPILLO-ICAL Desarrolla concentraciones en todas las provincias para que los partidos definan cómo se deben repartir las ayudas de la PAC S. G. Jueves, 14 marzo 2019, 22:02

Las nueve provincias de Castilla y León han acogido, casi de manera simultánea, una serie de movilizaciones organizadas por la Unión de Campesinos (UCCL) en las que reclamaron un reparto justo de las ayudas de nueva Política Agrícola Común (PAC), al tiempo que exigieron precios dignos para los productos del campo. Las concentraciones se desarrollaron frente a las subdelegaciones del Gobierno.

«Esto es un primer toque de atención, queremos que la agricultura se meta en el debate político, que los partidos definan cómo quieren repartir las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), no pueden echar la culpa a Bruselas porque esto va a ser más cuestión del Gobierno y las comunidades autónomas», afirmó el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, al término de las concentraciones que tuvieron lugar durante la mañana. Igualmente insistió en que es el momento de que esos grupos políticos, con los que ya han iniciado ronda de conversaciones y continuarán la semana que viene, «digan quién es el agricultor genuino (perceptor de las subvenciones) y si quieren ayudar a los agricultores y ganaderos a título principal».

El líder agrario defendió la pertinencia de la movilización. «Es muy oportuna en plena precampaña electoral para que nos aclaren qué van a meter en sus programas y que así podamos ver si la agricultura es una de sus prioridades a la hora de pedir el voto, habrá que ver el interés que ponen», manifestó.

Negociación europea

La PAC, que ahora se está negociando en Bruselas, entrará en vigor en 2021 «pero las cosas ya van muy avanzadas, no hay mucho tiempo y ya se está viendo el plan estratégico y hasta ahora el Gobierno no ha dicho mucho más allá de que quiere una PAC fuerte y un presupuesto suficiente, y eso no es decir nada».

Se calcula que la PAC supone hasta el 30% de la renta agraria individual de agricultores y ganaderos, de ahí la importancia de esta ayuda con la que se pretende garantizar la actividad pero también que los consumidores puedan optar a productos de calidad a precios justos.

Tal y como está planteado ahora mismo el futuro, se da por hecho que existirá una rebaja en el presupuesto previsto, por eso la insistencia de la organización en que se aclare cómo va a ser el reparto. «¿Quién va a cobrar? No puede ser que Francia tenga 350.000 perceptores y nosotros 722.000, aquí la PAC la cobra todo el mundo y eso no puede ser».

En el caso de Castilla y León el número de perceptores se situó el pasado año en 66.295 por lo que en esta campaña, para la que se están presentando solicitudes en la actualidad, se espera que las cifras se muevan en términos similares aunque desde hace unos años con cierta bajada paulatina. En el caso de los precios de algunos de los productos, se volvió a insistir en que en determinadas ocasiones acumulan bajadas del 20% en los últimos años.

González Palacín reclamó, por otra parte, que el Gobierno acabe con el «corralito» de la representatividad por lo que después de 10 años de trabajo demandan sentarse en todas las mesas de debate. Por último, González Palacín se mostró «muy satisfecho» con la participación que registraron estas concentraciones.