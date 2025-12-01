El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una tuna canta villancicos en Valladolid, en una imagen de archivo. R. Jiménez

La tuna, declarada Bien de Interés Cultural en Castilla y León

La comunidad alberga en la actualidad entre 20 y 30 tunas universitarias activas o con actividad reciente

E. N.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:09

Comenta

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró este lunes a la tuna como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. El objetivo de esta decisión es proteger la singularidad de un bien que representa una tradición viva, plenamente integrada en el día a día de las ciudades universitarias de la región.

Noticias relacionadas

Publicada la declaración como BIC del yacimiento La Ermita-Las Arenas de Cabezón

Publicada la declaración como BIC del yacimiento La Ermita-Las Arenas de Cabezón

La Junta inicia el procedimiento para declarar BIC al Toro Jubilo de Medinaceli

La Junta inicia el procedimiento para declarar BIC al Toro Jubilo de Medinaceli

Según las estimaciones de la Junta, la comunidad alberga entre 20 y 30 tunas universitarias activas o con actividad reciente. Esta cifra engloba tanto a las formaciones de estudiantes actuales (masculinas y femeninas) como a las denominadas 'cuarentunas', compuestas por antiguos miembros que mantienen la actividad musical y los lazos de amistad a lo largo de los años.

La declaración reconoce el valor de la tuna como forma de socialización colectiva, fomentando el compañerismo y la inclusión, tal y como se recoge en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  5. 5

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  6. 6

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  7. 7

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  8. 8

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  9. 9

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  10. 10

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La tuna, declarada Bien de Interés Cultural en Castilla y León

La tuna, declarada Bien de Interés Cultural en Castilla y León