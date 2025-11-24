El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El yacimiento La Ermita-Las Arenas de Cabezón, nuevo BIC. JCYL

Publicada la declaración como BIC del yacimiento La Ermita-Las Arenas de Cabezón

Con categoría de Zona Arqueológica

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este lunes publica el acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se declara el yacimiento La Ermita-Las Arenas, ubicado en la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga, como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica.

El yacimiento arqueológico de La Ermita-Las Arenas en Cabezón de Pisuerga constituye, según figura en el acuerdo de la Consejería de Cultura, un enclave excepcional con unos valores singulares en el contexto de las ocupaciones del territorio de la comunidad.

La contrastada superposición en la ocupación del lugar, con una trayectoria de más de 3000 años, la caracterización del hábitat prehistórico, el urbanismo romano y la ocupación hispanovisigoda y medieval, hacen de este lugar un yacimiento que merece ser protegido como Bien de Interés Cultural, según la Junta.

