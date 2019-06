Tudanca: «El compromiso del PP con la regeneración no existe» Luis Tudanca. / El Norte El líder socialista en Castilla y León se mantiene a la «espera», aunque urge a Igea a negociar ya que «el tiempo se acaba» EL NORTE Valladolid Lunes, 10 junio 2019, 21:34

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, insistió ayer en pedir a Ciudadanos (Cs) que empiece a reunirse con los socialistas porque, dijo, «saben que no hay compromiso del PP con la regeneración no existe, y no tienen enmienda».

Así, aseguró «coincidir» y «compartir absolutamente» las declaraciones del domingo del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, de que «nadie ofrece más que quien no piensa cumplir» y apuntó que «el PP ha firmado en los últimos años cien papeles comprometiéndose con la regeneración y no ha cumplido absolutamente nada».

Tudanca, quien acudió un año más a la Romería de San Juan del Monte en Miranda de Ebro (Burgos), se refirió a que esta semana decisiva, el PSOE CyL está «a la espera» si bien subrayó que «es verdad que el tiempo se acaba» y que «el tiempo corre» dado que el próximo sábado, 15 de junio, se constituyen los ayuntamientos y, a continuación, las Cortes y las diputaciones provinciales.

Así, el burgalés sostuvo que «el PP sigue enredado en su propia corrupción» y señaló que «al final, se trata de si verdaderamente se apuesta por un cambio real, a pesar de que el PSOE ganara las elecciones en Castilla y León después de 36 años, o buscamos excusas para seguir sosteniendo al PP», según recoge Ical.

«No se pueden utilizar las instituciones de Castilla y León para regenerar al PP», exclamó, y agregó: «La única manera, y le haríamos un favor mandándole a la oposición y apostando por fin por un Gobierno con ética y con un Gobierno que solucione los problemas que tienen los castellanos y leoneses: la despoblación, la sanidad, los desequilibrios en el medio rural, el éxodo de nuestros jóvenes… Tenemos que hablar de eso, de política».

En este sentido, Tudanca expresó su confianza en que «de verdad, el cambio real por el que votaron la inmensa mayoría de los castellanos y leoneses se consiga y el tiempo se acaba». Así, insistió a Ciudadanos que empiecen las reuniones con el PSOE regional. «Si no necesitáramos más motivos, en los últimos casos de corrupción estas últimas semanas, el TSJCyL ha declarado compleja la trama eólica porque hay mucho que investigar, hay mucha corrupción que encontrar y hay un Juzgado de Salamanca que ha abierto diligencias por financiación ilegal, falsedad documental, coacciones en las primarias del PP, que ganó Alfonso Fernández Mañueco y le convirtieron en candidato», manifestó.

Por ello, consideró que «un partido así no puede seguir gobernando Castilla y León» y apostilló que «el cambio no puede ser que sigan gobernando los mismos más de tres décadas después».

Finalmente, Luis Tudanca se refirió a que «esta legislatura han condenado a quien fuera vicepresidente de la Junta, el señor Merino, en la trama Gürtel; el TSJCyL está con la trama eólica, la cúpula de la Consejería de Economía y Hacienda está imputada entera por el caso de la 'Perla negra'» y añadió que el caso de las primarias del PP de Castilla y León es «uno más» y afirmó que «no tienen propósito de enmienda».