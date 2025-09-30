Transportes inicia el proceso para abrir a la competencia las líneas de tren que atraviesan la comunidad Adif presenta una nueva oferta de capacidad marco a los operadores para que puedan realizar sus observaciones con carácter previo a su aprobación

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 22:05

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif y Adif Alta Velocidad, inicia el proceso de la segunda fase de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros con el envío a los operadores de la propuesta de oferta de capacidad marco en los corredores de Madrid a Galicia, Asturias y Cantabria, así como a Cádiz y Huelva. Su objetivo es abrir el proceso de recepción de solicitudes en estos nuevos corredores a lo largo de 2026 y cerrar a finales de 2027 la firma de los acuerdos.

Según informan en un comunicado recogido por Ical el gestor ferroviario, este envío se realiza con carácter previo a la publicación de la oferta en una modificación de la Declaración sobre la Red de 2026, para que los operadores puedan realizar sus observaciones. La publicación, además irá precedida por el correspondiente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario.

La modificación incluirá, además de la oferta de capacidad marco (compuesta por un máximo de 72 nuevos servicios diarios: 32 surcos por día en el caso de la conexión Madrid-Galicia, 24 entre Madrid-Asturias/Cantabria y 16 en la línea Madrid-Cádiz/Huelva), las franjas horarias disponibles para circular, el calendario y las reglas para el desarrollo del proceso.

La primera oferta de capacidad, que comprendía las líneas de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, así como los corredores de la Comunidad Valenciana y Sevilla/Málaga, culminó en 2020 con la firma de tres acuerdos marco con las empresas ferroviarias de transporte de viajeros que operan en la actualidad.

En esta segunda oferta de capacidad marco se invita a las empresas ferroviarias a formalizar acuerdos marco plurianuales con Adif, con el objetivo de proporcionar una «mayor» seguridad jurídica para que las empresas puedan acometer inversiones y facilitar una «óptima» planificación de horarios y operativas. El proceso, que será supervisado por la CNMC, concluirá, previsiblemente, a finales de 2027 con la firma de esos acuerdos marco.

Tres corredores con «gran potencial»

Desde la apertura a la competencia de los servicios de viajeros, Adif aseguró que se ha producido un crecimiento de la demanda en los diferentes corredores, «especialmente intenso» en los que operan tres empresas. En esta segunda oferta de capacidad marco, Adif y Adif AV ejercen nuevamente un papel proactivo para estimular un «mayor uso» de la red, haciendo llegar sus beneficios a más territorios y contribuyendo al trasvase modal al ferrocarril.

Si en la primera oferta de capacidad marco se vieron beneficiadas 15 provincias, que suponían el 54% de la población española, en esta segunda fase se sumarían 13 provincias más, alcanzando prácticamente al 70% de la población.

