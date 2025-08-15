El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Primera jornada de la media veda de caza. J. L. Leal / Ical

La temporada de media veda de caza comienza «algo mejor de lo esperado»

El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León cifra entre 10 y 15 codornices por cazador, aunque reconoce que el intenso calor ha acortado la jornada

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:22

La temporada de media veda de caza ha comenzado este viernes en Castilla y León con un resultado «algo mejor de lo esperado», ya que cada cazador pudo obtener entre 10 y 15 codornices en una jornada que, no obstante, el intenso calor recortó hasta las 10 y media de la mañana.

Así lo especificó el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, que también señaló que, pese a la ola de incendios que se está produciendo en la Comunidad, especialmente en la zona occidental, la mayoría de provincias ha podido desarrollar esta primera jornada de caza «con normalidad», informa Ical.

El inicio ha sido «algo mejor de lo que se esperaba», como reconoce Iturmendi, dado que la «mala cría» de los meses primaverales aventuraba unos datos algo peores, si bien el propio presidente de la Federación de Caza de Castilla y León también señala que había «menos codornices que hace 15 días» debido al calor extremo que se ha vivido durante esta primera jornada.

Un calor que también ha recortado la jornada de caza en cuanto a tiempo, ya que la mayoría de los cazadores salieron a las 7 de la mañana pero a las 10 y media estaban regresando a sus vehículos, con el fin de «no ahogar de calor a los perros, a los que la afición les puede y querían seguir cazando, pero hay que protegerlos».

En cuanto a cifras, Iturmendi cifra entre 10 y 15 codornices por cazador el balance de esta primera jornada en provincias como León, Burgos, Soria y Segovia, con obtenciones por debajo de la decena en territorios «menos codorniceros como Valladolid y Salamanca».

Además, apunta que en estas zonas, muchos de los cazadores han salido a cazar conejos, especialmente ante una temporada que, pese a la buena apertura, tendrá cifras de codornices «por debajo del año pasado, que fue extraordinario».

