Moderado optimismo para la media veda de caza en Castilla y León Las previsiones son buenas aunque el calor aún puede inducir la migración de las codornices en una temporada que recupera «de forma testimonial» la captura de la tórtola común

El Norte Valladolid Domingo, 10 de agosto 2025, 19:06

La media veda comenzará el próximo 15 de agosto con moderado optimismo para el sector de la caza en Castilla y León, tras un pasado año excepcional. La cosecha tardía, eso sí, podrá afectar especialmente en la zona norte de la Comunidad, según explicó a Ical el presidente de la Federación autonómica de Caza, Santiago Iturmendi, quien advirtió, además, que el calor aún puede inducir la migración de las codornices hacia el norte de la Península Ibérica y hacia Europa.

«En general, las previsiones son buenas, aunque no tanto como el año pasado, que fue excepcional. Ha habido una cosecha tardía. Y como pasa casi todos los años, en el norte habrá zonas con fincas en pie, sin cosechar. Como estamos con este estío tan fuerte, es muy probable que se muevan las codornices. El calor no les gusta. Y, normalmente, cuando pega este 'calorazo' se suelen mover», resumió Iturmendi a poco menos de una semana para el inicio de la media veda.

Una de las novedades de la campaña de este verano es la autorización por parte de la Junta de la caza de la tórtola común en los 276 cotos adheridos al sistema de control efectivo de capturas diarias. Con esta nueva orden, las condiciones comprenden un máximo de ocho días hábiles de caza, en concreto, los sábados y domingos comprendidos entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre, durante los cuales cada coto podrá hacer uso del cupo de tórtolas asignado.

Para dar cumplimiento a las exigencias de la Comisión Europea, toda captura de tórtola deberá registrarse en la aplicación móvil Capturcyl . «Va a ser una caza testimonial que va a representar un 1,5 por ciento de las poblaciones. Es algo mejor que nada. Pero me parece que esto es abrir la puerta a que Europa diga lo que hay que cazar en España. Y los que tenemos que decir lo que hay que cazar en España somos los españoles, el Gobierno central y las comunidades autónomas. Sabemos mejor que nadie lo que tenemos en el campo», reflexionó Santiago Iturmendi.

Por otro lado, el máximo responsable del ente federativo sí exigió a la Unión Europea que tome medidas para frenar las prácticas abusivas que desarrollan los países del norte de África, en El Magreb, donde realizan capturas masivas de codornices con redes verticales «Esto sigue siento un problema. Es el chocolate del loro», lamentó.

«Nosotros tomamos medidas de restricción para limitar el número de capturas, cuando en los países del Magreb hacen tiradas de estas aves sin criterio y cazando una cantidad de animales que no debería de permitirse. Ahí es donde creo que Europa debería dar un puñetazo encima de la mesa y decirle a estos países que eso no se puede consentir. Si no, la medidas que podamos tomar nosotros son, un poco, pan para hoy hambre para mañana», advirtió en este sentido.

En último ´termino, Santiago Iturmendi explicó que las licencias se mantienen al alza en la Comunidad. «En Castilla y León tenemos un montón de licencias de caza, por una razón fundamental, porque son gratuitas y por una duración de cinco años, según la decisión que tomó el Gobierno de la Junta. Eso ha hecho que se disparen. Viene todo el mundo a sacarse una licencia de caza. Hemos pasado de 200.000 cuando antes no llegábamos a 100.000», cifró el presidente de la Federación autonómica.

