El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Puesto de mando en el incendio de Molezuelas. A. Mingueza

Telefónica despliega un amplio operativo para mantener la conectividad en las zonas afectadas por los incendios

El objetivo es mantener la cobertura de comunicación para los equipos de extinción y los puestos avanzados de emergencias

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 18:25

Telefónica ha movilizado un equipo de más de 200 personas, Unidades Móviles y, por el momento, por encima de 30 soluciones temporales de conectividad para garantizar el servicio en las áreas dañadas por los incendios en distintas regiones de España. El objetivo prioritario ha sido mantener la cobertura de comunicación para los equipos de extinción, los puestos avanzados de emergencias, hospitales, centros de salud y poblaciones afectadas.

El operativo se coordina de forma estrecha con Instituciones y Fuerzas de Seguridad, lo que permite que los técnicos trabajen con seguridad y avancen en la reposición de cualquier elemento de red dañados por el fuego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  2. 2

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Los vallisoletanos ante la nube de humo: «A mi novio le ha saltado la alarma de incendios en el gimnasio»
  5. 5

    Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España
  6. 6

    Un aficionado del Ceuta agradecido con el Real Valladolid: «Ojalá seáis uno de los equipos que ascienda»
  7. 7

    Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»
  8. 8

    Alerta respiratoria y rifirrafe político en Valladolid por el humo de los incendios
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Telefónica despliega un amplio operativo para mantener la conectividad en las zonas afectadas por los incendios

Telefónica despliega un amplio operativo para mantener la conectividad en las zonas afectadas por los incendios