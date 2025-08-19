Telefónica despliega un amplio operativo para mantener la conectividad en las zonas afectadas por los incendios El objetivo es mantener la cobertura de comunicación para los equipos de extinción y los puestos avanzados de emergencias

El Norte Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 18:25

Telefónica ha movilizado un equipo de más de 200 personas, Unidades Móviles y, por el momento, por encima de 30 soluciones temporales de conectividad para garantizar el servicio en las áreas dañadas por los incendios en distintas regiones de España. El objetivo prioritario ha sido mantener la cobertura de comunicación para los equipos de extinción, los puestos avanzados de emergencias, hospitales, centros de salud y poblaciones afectadas.

El operativo se coordina de forma estrecha con Instituciones y Fuerzas de Seguridad, lo que permite que los técnicos trabajen con seguridad y avancen en la reposición de cualquier elemento de red dañados por el fuego.