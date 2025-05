Ábalos, Sánchez, Mañueco y aquella moción de censura de Castilla y León

Circulan por entregas mensajes telefónicos de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos y resucita en Castilla y León el fantasma de la moción de censura ... que el PSOE presentó contra Mañueco en 2021, después de que se registrara la fallida de Murcia y Ayuso adelantara elecciones, a modo de vacuna, para evitar una en Madrid.

Truena la acusación de intento de compra de tránsfugas en la bancada de Ciudadanos, entonces con once procuradores, y el episodio permite lanzarse a un ejercicio de autopsia informativa.

La moción de censura que firmó Luis Tudanca nació con precipitación, a media cocción, y dejó ganadores rotundos y perdedores claros. Ganó, sobre todo, Mañueco. Perdió Tudanca. Ganó el PP. Perdió el PSOE. Igea y Ciudadanos, entonces socios de los populares, pudieron pensar que ganaban, pero la realidad fue que el PP les pasó por encima. Eran un partido en descomposición y Mañueco fue, a partir de entonces, implacable en el desgaste.

En aquella bancada naranja, ese gana-pierde admite matices. Cuatro años después, a María Montero, la procuradora de Cs que abandonó el grupo quedándose con el escaño y apechó con la etiqueta de tránsfuga (luego no apoyó la moción, se abstuvo) no se le conoce beneficio a resultas de su decisión. No es el caso de cinco compañeros de bancada que han estirado vida política o laboral al abrigo de Mañueco. Con sueldos como asesores o cargos públicos o ingresos como concejalas en Zamora o Arroyo de la Encomienda. El Premio Gordo de este quinteto se lo llevó Luis Fuentes, presidente de las Cortes con Cs, y hoy delegado para el Corredor Atlántico, con coche oficial de la Junta a su disposición y nómina de 67.241 euros brutos anuales.

Que Sánchez consultara a Ábalos por 'Whatsapp' cómo iba el asunto es algo de carril entre los dos máximos responsable del partido promotor. Ya entonces publicamos informaciones sobre las gestiones que desde Ferraz se hacían para intentar que prosperara una censura que requería apoyo de políticos de Cs. Es de imaginar que habrá también mensajes sobre las gestiones que desde Génova se impulsaron para frenar la moción. Y de ahí para abajo, seguro que por escrito hay opiniones y acciones reflejadas en los teléfonos de mucha gente. El amarre de apoyos de renegados, díscolos, tránsfugas es terreno enlodado. También los manejos para que no lo hagan. Casi todo salpica.

El miércoles, poco después de que Alfonso Fernández Mañueco exigiera a Carlos Martínez que pidiera perdón y apartara del partido a quienes intentaron «comprar votos» de «tránsfugas», Francisco Igea dejó caer, mirando a la bancada del PP, que hay móviles de políticos y asesores que no sobrevivirían al escrutinio público de lo que registraron esos días.

Y la crítica del PP sobre la moción volvió al perfil rutinario.

Ampliar Los cinco procuradores de Cs que ha repescado Mañueco para el PP: Luis Fuentes, Miguel Ángel González, Marta Sanz, David Castaño y Maite Gago. Los cuatro primero tuvieron responsabilidad en la Mesa de las Cortes y la dirección del grupo parlamentario entre 2019 y 2022.

Ampliar María Montero, tras abandonar el grupo de Ciudadanos y quedarse con el escaño, en la tribuna de público y autoridades del hemiciclo. C. Espeso

Por aquel marzo de 2021 Igea era vicepresidente de la Junta y lo apostó todo en favor de Mañueco para que esa operación fracasara. El runrún de una posible censura llevaba tiempo en el ambiente, pero las conversaciones del PSOE con dirigentes de Cs (cargos de la dirección del partido, no de miembros de la Junta) enfocaban hacia después del verano. Ferraz precipitó el registro de una moción en Castilla y León sin apoyo garantizado.

De esa bancada naranja se desligó la salmantina María Montero. Informó de su salida del grupo a través de un correo remitido desde una cuenta que se denominaba 'procuradorascyl', lo que daba pie a esperar que hubiera más compañeras en desbandada. Al final, no fue así. La dirección de Cs maniobró para cerrar esa vía de agua, pero los que se fajaron en las tareas de convicción fueron los dirigentes del PP, que acoge ahora generosamente a Fuentes, a Miguel Ángel González, a David Castaño, a Maite Gago y a Marta Sanz.

Las últimas citas de postín en las que coincidieron todos con carné de Cs fueron el mitin central y el cierre de campaña de las autonómicas de 2022, convocadas tras reventar Mañueco la coalición en diciembre. Haciendo piña con Francisco Igea, respaldado por Inés Arrimadas. Una fotografía que es hoy política forense.