Presidentes de partido más que de autonomías y 'resentidos' en política

Que la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos iba a servir para poco o nada era evidente. Como también el interés de ... los participantes (la mayoría, si no todos) en que eso fuera así. Y si no sirve a los ciudadanos la conferencia de Barcelona, ¿en favor de qué interés trabajan esos dirigentes? ¿Quizás, solo quizás, en el de sus partidos políticos, que es el suyo propio?

Y esto se produce en una semana con el PSOE atropellado por el efecto 'Leire' y sus inverosímiles justificaciones y con un ministro, el vallisoletano Óscar Puente, llamando «resentido» a Eduardo Madina, exportavoz socialista en el Congreso y que pudo morir en un atentado de ETA por su militancia en el PSOE, por argumentar que es una vergüenza todo lo que rodea a Leire Díez, Aldama y compañía y cómo salpica al partido. El exdiputado vasco añadía un dato clarificador que mide cómo los políticos han echado a perder prestigio y calidad humana y que es el de la caída en picado de militantes y afiliados a los partidos, con la cifra oficial de quienes rellenan la casilla 0725 de la Declaración de la Renta, que es donde se desgrava la cuota de afiliación.

En pleno cambio climático, sobre Ferraz y las sedes del PSOE se cierne la meteorología política propia de Estalingrado. Hielo amordazador a quien ose discrepar, criticar, opinar diferente al oficialismo. Serio problema tienen si a la hora de tratar con respeto y elegir entre 'resentidos' como Eduardo Madina o García-Page o Lambán y Leire Díez, se opta por esta última.

Y de Leire a Barcelona. Dos no se entienden si uno no quiere, así que veinte... Ese fue el punto de partida de la Conferencia de Presidentes. Una reunión con un trabajo previo de preparación precario, lo que no siembra acuerdos, y que como música de fondo tenía el soniquete de lo que Puigdemont y Junqueras amarraron en los pactos de investidura. Con ese compromiso de financiación singularísima, hasta asemejar un cupo fiscal para Cataluña, y ese porcentaje en inversiones estatales equivalente al potencial económico catalán (PIB) y no a las necesidades del territorio, que en momentos podría ser superior, pero que por lógica será inferior. Basta echar un ojo al mapa geográfico y al de infraestructuras pendientes. Allí y en el resto de autonomías.

Newsletter

Todo eso dependía de Pedro Sánchez y los ingredientes no aportaban al guiso común. Y luego están el trabajo y la actitud de los dirigentes autonómicos. Quedó clara cuando los del PP presentaron un frente común de reivindicaciones fraguado por el equipo del 'presidente' Núñez Feijóo, que durante años lo fue de Galicia y como tal tenía voz en la Conferencia de Presidentes, pero que a día de hoy es presidente del PP en la calle Génova. Y esta era una reunión de responsables de Gobierno, con capacidad de gestión sobre cuestiones ciudadanas, no de responsables de partido.

Ampliar El ministro y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el exportavoz del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina.

Ampliar Leire Díez, entre Aldama (investigado en el caso Koldo y Ábalos) y el empresario Pérez Dolset, tras la tumultuosa rueda de prensa que dio la que fuera militante del PSOE. Efe/Chema-Moya

Y sobre ese frente común popular se puede hablar de la forma y del fondo. Con 16 temas complicados de solucionar que les interesaba abordar en un formato de reunión de monólogos de 10 minutos por presidente. Es una propuesta de boicot a la búsqueda de acuerdos prácticos. A eso se añade el contenido, porque hay cuestiones, como la financiación autonómica, en las que el interés de Castilla y León, gobernada por el popular Alfonso Fernández Mañueco, ensambla más con la Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, que con la Andalucía o el Madrid de los populares Moreno Bonilla o Díaz Ayuso.

Esta última hiperpreocupada por dar la nota con los pinganillos y las lenguas cooficiales. Debe ser que ese formato sube el precio del alquiler de la vivienda o arrambla con lo que el Gobierno debe aportar para atender a las personas dependientes. Prima el estrambote hooliganista a costa de la sustancia.

Pasó la Conferencia de Presidentes y no hubo nada de provecho. Habrá que esperar a mejores tiempos. Unos en los que los presidentes sean más de gobierno y menos de partido y el resentimiento cotice a la baja.

Hoy es mucho pedir.