Turistas el pasado verano ante la Catedral de Valladolid. Aída Barrio

El sector turístico prevé una caída del 1,1% de las ventas para Castilla y León el último trimestre

Supone la única bajada en España, según el informe de Exceltur de valoración turística empresarial

El Norte

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 20:40

Comenta

El cuarto trimestre de 2025 apunta a una desaceleración de los ritmos de crecimiento de las ventas en España de las empresas turísticas hasta el 2% (por debajo del 2,8% del tercer trimestre). Unas expectativas empresariales que en el caso del destino de Castilla y León son negativas, con una caída interanual del 1,1%, que supone la única bajada en España. Unos datos que contrastan con el buen comportamiento registrado en verano, después de que la Comunidad lograra aumentar un 11% sus ingresos turísticos, con respecto al mismo periodo del año pasado, solo por detrás de La Rioja (13,1%). Unos ingresos que son muy superiores al incremento de pernoctaciones hoteleras entre junio y agosto registrados en Castilla y León, que solo subieron un 1,8%.

El informe de Exceltur, con una valoración turística empresarial del tercer trimestre de 2025 y las perspectivas de ventas de cara al último trimestre y el cierre del año, constata que el turismo ralentiza su dinamismo en España. Hasta el punto que los empresarios turísticos descuentan un cuarto trimestre de 2025 con una nueva moderación de los ritmos de crecimiento, lo que lleva a revisar a la baja la estimación del aumento del PIB turístico del conjunto del año hasta el 2,8%, por debajo del 3,3% que se presentó en julio.

Las buenas cifras de Castilla y León, según el estudio consultado por la Agencia Ical, se producen en un escenario de «relajación» del sector turístico a lo largo del año y que se han confirmado en los meses centrales del verano. Exceltur justifica este posicionamiento de la Comunidad por una «favorable» relación entre recursos culturales y naturales y menor precio. Algo de lo que también se benefician La Rioja (aumento del 13,1% de ingresos turísticos) y Castilla-La Mancha (10,6%), junto al País Vasco (10,4) y Cantabria (9,3%). Baleares (9,7%) disfruta igualmente de un buen verano en ingresos, principalmente gracias a la mejora de precios, mientras Andalucía (9 por ciento), Murcia (8,7%) y Canarias (8,2) observan también un crecimiento en afluencia. Madrid (1,7) y Cataluña (0,8), que venían creciendo de forma intensa frenan esta tendencias.

De confirmarse esas cifras, Exceltur alertó, según recogió Ical, que el turismo dejará de ejercer de «contribuidor neto» al crecimiento de la economía española, tras tres años (de 2021 a 2024) en los que el turismo ha explicado el 53 por ciento del aumento del valor añadido real en el país. «Se abre, de esta manera, un nuevo escenario caracterizado por positivos resultados empresariales cuyos ritmos de crecimiento estarán cada día más asociados a la evolución de los condicionantes macroeconómicos y la capacidad de inversión de empresas y destinos en propuestas de mayor valor que justifiquen una mayor contribución sin mayor afluencia, ante la situación de colmatación que presentan algunos destinos, especialmente en temporada alta», añadió.

Ante este panorama, la patronal del sector defiende la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta, sector público y privado, en estrategias y acciones que favorezcan la mejora de la contribución del turismo, la experiencia de los turistas y la calidad de vida de la sociedad y evitar «medidas punitivas» y nuevas cargas fiscales que «solo pueden ahondar en un debilitamiento de la competitividad de un sector, que debe seguir aportando a la prosperidad de los españoles».

