Salen a información pública los expedientes para cuatro nuevos BIC, dos de ellos en Valladolid

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte sacó a información pública los expedientes para la declaración de cuatro nuevos Bienes de Interés Cultural en la comunidad, repartidos en las provincias de Valladolid, León y Burgos, que hacen referencia a las categorías de Monumento, Conjunto Histórico y Zona Arqueológica, según publicó este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

De esa forma, se concede la apertura de un periodo de un mes, a partir de este 19 de septiembre, a fin de que cualquier persona pueda alegar cuanto estime conveniente en orden a la declaración que se pretende. Así, se incluye el expediente de declaración de la Casa de Vela Zanetti, en Milagros (Burgos), como Bien de Interés Cultural con la categoría Monumento, así como el expediente de declaración de Ponferrada (León), como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

El origen del asentamiento urbano tiene lugar en una elevada meseta delimitada por la confluencia de los ríos Sil y Boeza. Los orígenes documentales de Ponferrada datan de finales del siglo XI, con la decisión del obispo astorgano Osmundo de construir un puente sobre el río Sil para facilitar el paso a los peregrinos hacia Compostela, el Pons Ferrata, que dio lugar a la ciudad y su nombre. El momento de esplendor que vivía el Camino de Santiago y la estratégica situación geográfica de Ponferrada fueron determinantes en la consolidación del núcleo urbano.

Amplia extensión

En primer lugar, se trata del yacimiento arqueológico de Las Calaveras de Renedo de Esgueva, en categoría de Zona Arqueológica, que alberga una de las más destacadas villas romanas de la provincia, ya que en este espacio se identifican algunos de los más singulares edificios tardorromanos conocidos en este territorio.

Se trata de un extenso yacimiento de 14,1 hectáreas, recogido en el Inventario Arqueológico de Valladolid, y en el que la aplicación de las técnicas de la investigación arqueológica –prospección superficial, fotografía aérea y excavación arqueológica–, han permitido reconocer varios núcleos en los que la especial densidad de hallazgos nos lleva a concluir que existe, dentro de la misma villa, una ocupación diferenciada y dispersa de estructuras.

También en la provincia de Valladolid se enmarca La Ermita-Las Arenas, en Cabezón de Pisuerga, como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. A un momento indeterminado de la Prehistoria, tal vez a momentos finales de la Edad del Bronce o a la Primera Edad del Hierro, se adscribe una primera ocupación en la zona.

Las primeras noticias acerca de hallazgos prehistóricos en el sector suroccidental del yacimiento se deben a los investigadores Pedro de Palol y Federico Wattenberg, que señalaron la cronología celtibérica de algunos fragmentos cerámicos pintados con motivos clásicos de estos momentos. Sin embargo, ya en los años noventa del siglo pasado, los trabajos de Luis Carlos Sanmiguel propusieron una revisión del enclave, que vino a ser adscrito a la Primera Edad del Hierro.

A esta primera ocupación sigue otra de época romana asociada, muy probablemente, a que este emplazamiento se halla al pie del trazado de la calzada que unía las ciudades de Segisama, en Olmillos de Sasamón (Burgos) con Ocellum Duri, en Villalazán (Zamora). Se trata de una ocupación de 35 hectáreas aproximadamente, donde los trabajos realizados para el Inventario Arqueológico de la Provincia de Valladolid permitieron definir, con bastante claridad, dos momentos de ocupación romana en una superposición espacial.

Así, al sur del cementerio de la localidad se reconoce un espacio en el que los materiales apuntan claramente a momentos altoimperiales -siglos I a. C. a II d. C.-, mientras que, en la zona norte del yacimiento, la más próxima al pueblo, se identifican también materiales de época bajoimperial -siglos III a V d. C.-