El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los restos encontrados en el yacimiento de Las Calaveras.

Uno de los restos encontrados en el yacimiento de Las Calaveras. Carlos Espeso

Valladolid

Cerámica del siglo IV y esqueletos de hace 1.500 años: las sorpresas del yacimiento de Las Calaveras

La segunda campaña de la excavación en Renedo busca delimitar un mausoleo romano donde los arqueólogos ya han encontrado siete cuerpos

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:14

Sobre los campos de trabajo agrícola de Renedo de Esgueva se abre una excavación en forma cuadrada. Para saber lo que hubo hace siglos hay ... que tirar de imaginación. Ahora solo se observa la planta del edificio, un muro interior que forma una suerte de estructura octogonal, rodeado de otro exterior en cuadrado. Cuatro ábsides que forman una cruz griega. Hace más de 1.500 años, el paisaje era bien distinto. Trece metros de alto, un suelo hecho de ladrillo, unas paredes de estuco pintado, un techo de mosaicos confeccionado con teselas de todos los colores, de vidrio, pan de oro y una estructura abovedada. «Un edificio espectacular», lo resumen Sonia Díaz Navarro y Santiago Sánchez de la Parra, directores de la campaña de excavación en el yacimiento romano de 'Las Calaveras', en la localidad vallisoletana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  6. 6

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  7. 7

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  8. 8

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  9. 9

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  10. 10

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cerámica del siglo IV y esqueletos de hace 1.500 años: las sorpresas del yacimiento de Las Calaveras