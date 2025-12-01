Reunión en Buenos Aires con dos grandes multinacionales para ampliar inversiones en Castilla y León Isabel Blanco se encontrará con los responsables de Vivunt Pharma y Gestamp Automoción con el objetivo de fortalecer su presencia en la comunidad

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, iniciará este martes la parte económica y comercial del viaje institucional que está desarrollando en Argentina. En su agenda se incluyen sendos encuentros con responsables de dos grandes empresas que cuentan con una fuerte presencia tanto en la comunidad como en el país hispanoamericano, a quienes trasladará las ventajas de continuar invirtiendo, expandiéndose y creando empleo en Castilla y León.

En primer lugar, se reunirá con el CEO de Vivunt Pharma en el país, Mario Galliano, con quien analizará las actividades y proyectos del grupo farmacéutico en la comunidad, así como la posibilidad de continuar intensificando esa relación económica con Castilla y León. Esta compañía tiene una planta activa en Villadangos del Páramo, en León.

Posteriormente, visitará la factoría que la multinacional española Gestamp Automoción tiene en Buenos Aires junto a la directora corporativa de Asuntos Institucionales, Mireia Arroyo de la Parte, y el CEO Mercosur de Gestamp, Miguel Ángel Vicente, entre otros responsables de la compañía. Actualmente, este grupo empresarial tiene dos fábricas en Castilla y León, una en Dueñas (Palencia) y otra en Burgos.

Misiones comerciales

Además, está previsto otro encuentro con la Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios (Acyle) de Argentina, una entidad que integra a emprendedores con estrecha relación con la comunidad y cuya creación se impulsó hace 18 años desde la Consejería de Economía. Estas agrupaciones -también hay Acyle activas en México o Chile, entre otras- colaboran con la Junta a través de su participación en misiones comerciales o programas de financiación. La vicepresidenta quiere trasladarles la importancia de seguir fortaleciendo una relación económica ya de por sí estrecha y de seguir difundiendo el talento castellano y leonés en un país tan vinculado a España como es Argentina.

Además, según confirman desde el Ejecutivo autonómico en un comunicado difundido por Ical, durante la jornada de este lunes también se reunirá con el embajador de España en la República Argentina, Joaquín María de Arístegui y, posteriormente, con el cónsul general de España en Buenos Aires, José María Ridao.