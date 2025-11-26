Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años

Una compañía mexicana de alta tecnología, especializada en la aplicación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) a las empresas, prevé crear medio millar de puestos ... de trabajo en Valladolid en un plazo de dos años, cuando haya desplegado por completo su plan estratégico. La multinacional, que además tiene otra sede en Estados Unidos, ha elegido la ciudad como puerta de entrada al mercado europeo.

Con una experiencia de más de dos décadas en la asesoría integral a otras sociedades mercantiles para «ayudarles a dar el salto digital», KSP Technologies está ultimando el proyecto que desarrollará en la capital. «Ahorita todavía estamos en un proceso muy corto, pero sí creemos que podemos llegar a tener alrededor de 500 personas en Valladolid», explica Jaime Sánchez, el director de Innovación de la firma.

La intención de KSP es incorporar «perfiles cualificados», que «en su mayoría van a ser ingenieros de software», concreta el directivo. El proceso de selección aún no ha empezado, pero si todo marcha según lo previsto «podrá comenzar a partir de junio del año que entra». De momento tienen «un equipo pequeño, más bien comercial» que desarrolla su función desde «una oficina de representación» en la calle Gamazo.

Como es lógico, el despliegue de la empresa requerirá un emplazamiento más amplio que todavía está por decidir. «Queremos tener una oficina más grande y sí hemos estado platicando con varias organizaciones que nos están recomendando dónde quedarnos», admite el responsable de Innovación, si bien la decisión aún no está tomada.

«Calidad de vida» y cercanía a Madrid

Jaime Sánchez, que se encuentra esta semana en nuestro país realizando gestiones relacionadas con el proyecto, manifiesta que inicialmente pensaron en implantarse solo en Madrid, donde estará «el equipo comercial porque van a estar visitando empresas». Sin embargo, admite que «cuando empezamos a ver los beneficios de estar en Valladolid vimos que no era necesario estar allí al 100%», lo que les ha llevado a desgajar «la parte de desarrollo de software».

Entre las principales ventajas de ciudad del Pisuerga el ejecutivo destaca, en primer lugar, «la proximidad» entre las dos urbes, que están a solo una hora en tren de alta velocidad, lo que garantiza «la capacidad de poder movernos rápido». A esto añade «la calidad de vida, que es espectacular», «el contacto con la Universidad y lo que está pasando con la inteligencia artificial en la Universidad» y, por supuesto, «la oportunidad de crecimiento con las empresas». «Creemos que globalizarse es la mejor estrategia y hemos visto que en Valladolid hay, además de gente muy interesante, 'clusters' de tecnología bien importantes alrededor de la IA», apostilla respecto a su expansión.

«Cepyme ha sido crítica para nosotros en todo el proceso porque nos han estado guiando en todo lo que estamos haciendo» Jaime Sánchez Director de Innovación de KSP Technologies

Ahora bien, si algo ha sido sustancial a la hora de inclinar la balanza ha sido «el apoyo de Cepyme, que ha sido crítica para nosotros en todo el proceso porque nos han estado guiando en todo lo que estamos haciendo». Una labor en la que ha sido esencial la vallisoletana Ángela de Miguel, que además de dirigir la patronal de las pequeñas y medianas empresas es la presidenta de la Asociación Empresarial México-España y miembro desde su origen de Valladolid Now, el departamento creado por el Ayuntamiento para atraer inversiones en colaboración con CEOE y la Cámara de Comercio de la provincia.

La máxima responsable de Cepyme reconoce que fue ella quien inició los contactos con la firma hace año y medio, al conocer su interés por desembarcar en nuestro continente. Y asegura que a la hora de que optaran por Valladolid han sido clave las facilidades que les han dado en relación al temido papeleo. «Una de las cuestiones más importantes para las empresas que vienen es que los trámites sean sencillos y ágiles», señala Ángela de Miguel, quien apunta que «a veces puede resultar complicado constituir una sociedad de capital extranjero por los trámites y los requerimientos que tienes que hacer, y nosotros la verdad es que lo vamos preparando todo para que cuando vengan en persona en una mañana puedan tenerla constituida y preparada para operar».

La presidenta de Cepyme confirma que así lo hizo hace casi un año KSP, y resalta que «aunque tiene su origen en México también está afincada en Houston», desde donde «colabora y trabaja con Microsoft y está haciendo un proyecto que es muy, muy interesante». En particular, y aunque «en un primer momento iban a venir con otros productos», finalmente «están llevando a cabo un desarrollo muy potente en toda la parte de inteligencia artificial desde la filial de EE UU» de cara a su inminente despegue y a «la innovación que quieren traer a Europa».

En el cronograma de implantación de KSP Technologies Jaime Sánchez asegura que «2026 será el año decisivo, porque es cuando vamos a estar haciendo el desarrollo pero sobre todo la conversión a España, porque el español de México y el de España son diferentes y hay que hacer esa 'intropicalización'» o adaptación. Al hilo de esto, incide en que la marca pretende «democratizar la tecnología», de modo que el acceso a la IA no se limite a las grandes corporaciones sino que llegue a «pymes y micropymes, que empezarán a generar productividad en IA y eso generará un círculo virtuoso« que les ayudará «a crecer», porque «cuando empiezan a tener procesos automatizados se dan cuenta de sus beneficios».