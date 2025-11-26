El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jaime Sánchez, director de Innovación de la empresa KSP Technologies, y la presidenta de Cepyme, la vallisoletana Ángela de Miguel, esta semana en Madrid. El Norte

Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años

La compañía tecnológica, que también tiene sede en Estados Unidos, ha elegido la ciudad como puerta de entrada a Europa

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:51

Una compañía mexicana de alta tecnología, especializada en la aplicación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) a las empresas, prevé crear medio millar de puestos ... de trabajo en Valladolid en un plazo de dos años, cuando haya desplegado por completo su plan estratégico. La multinacional, que además tiene otra sede en Estados Unidos, ha elegido la ciudad como puerta de entrada al mercado europeo.

