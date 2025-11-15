Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
La compañía prevé alcanzar los 300 kilómetros por hora, lo que beneficiará algunos servicios de Avant
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:49
Renfe alcanzará a partir de este domingo velocidades de 300 kilómetros por hora en algunos de los servicios Avant en la línea Madrid–Segovia-Valladolid, y eso les permitirá reducir en tres minutos los tiempos de viaje.
El primer tren que alcanzará esta velocidad será el Avant que partirá a las 18:15 horas de la capital de España para cubrir esa ruta, que llegará a Segovia a las 18:40 horas, y que además ofertará 109 plazas adicionales por circulación, al incorporar el material S-106.
En este sentido, a partir del lunes 17 de noviembre, con la reducción de tiempos, el tren de la mañana saldrá de Segovia a las 8:01 horas y llegará a Madrid a las 8:28, de lunes a viernes.
Asimismo, para realizar el trayecto Valladolid-Segovia, el Avant saldrá a las 7:27 y llegará a Segovia a las 7:59 horas. Estas mejoras forman parte de un plan por etapas que Renfe está desarrollando para adaptar la oferta Avant a la demanda de los viajeros.