Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid La compañía prevé alcanzar los 300 kilómetros por hora, lo que beneficiará algunos servicios de Avant

Un viajero espera la llegada de un tren en la estación de Valladolid.

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:49

Renfe alcanzará a partir de este domingo velocidades de 300 kilómetros por hora en algunos de los servicios Avant en la línea Madrid–Segovia-Valladolid, y eso les permitirá reducir en tres minutos los tiempos de viaje.

El primer tren que alcanzará esta velocidad será el Avant que partirá a las 18:15 horas de la capital de España para cubrir esa ruta, que llegará a Segovia a las 18:40 horas, y que además ofertará 109 plazas adicionales por circulación, al incorporar el material S-106.

En este sentido, a partir del lunes 17 de noviembre, con la reducción de tiempos, el tren de la mañana saldrá de Segovia a las 8:01 horas y llegará a Madrid a las 8:28, de lunes a viernes.

Asimismo, para realizar el trayecto Valladolid-Segovia, el Avant saldrá a las 7:27 y llegará a Segovia a las 7:59 horas. Estas mejoras forman parte de un plan por etapas que Renfe está desarrollando para adaptar la oferta Avant a la demanda de los viajeros.