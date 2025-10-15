Renault abre pedidos desde España para su nuevo Clio La sexta generación de este modelo se integra en la oferta complementaria dentro del segmento B de la marca del rombo

Renault abrió el plazo de pedidos desde España para el nuevo Clio tras ser presentado en el contexto del IAA Mobility 2025 de Múnich del pasado 8 de septiembre, cuya sexta generación de este modelo se integra en la oferta amplia y complementaria dentro del segmento B.

Presenta un amplio abanico de mecánicas eficiente que responden a las necesidades de los clientes, tanto particulares como empresas, desde el que cuenta con un motor gasolina TCe 115 con caja de cambios manual hasta el full hybrid E-Tech 160. Más adelante estará disponible la versión automática del TCe 115 así como del ECO-G 120 EDC (GLP con cambio automático).

Clio también concentra tecnología, con hasta 29 ayudas a la conducción y una experiencia conectada que incluye regulador de velocidad adaptativo y Google integrado.

Su gama, sencilla y fácil de entender, se adapta a todos los clientes con tres niveles de acabado: evolution, techno y esprit Alpine. Las primeras entregas comenzarán con las versiones full hybrid E-Tech durante el primer trimestre de 2026 y a partir de marzo para los vehículos equipados con el motor gasolina.