La red troncal de hidrógeno implicará a un centenar de municipios de Castilla y León

La comunidad arranca este lunes su recorrido en el Plan Conceptual de Participación Pública de las infraestructuras de hidrógeno

E. N.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:30

Castilla y León inicia este lunes día 15 su recorrido en el Plan Conceptual de Participación Pública de la red troncal española de hidrógeno para compartir con todas las administraciones públicas, organismos, asociaciones y ciudadanos la información sobre la futura red de hidrógeno, así como explicar el proyecto, fomentar la participación de las comunidades en el proceso y resolver dudas.

En concreto, este plan involucrará en la comunidad a 99 localidades de las provincias de Zamora (44), Salamanca (29), León (24) y Burgos (2). Cada municipio contará con puntos de información y las jornadas participativas se desarrollarán entre el 7 de octubre y el 11 de noviembre.

Asimismo, la región dispondrá de cuatro tramos de la red de hidrógeno, que suman en su territorio aproximadamente 347 kilómetros: el Mérida-Salamanca, con unos 84 kilómetros, y el Salamanca-León, con alrededor de 195 kilómetros, el León-Llanera, con unos 60 kilómetros, y el Arrigorriaga-Haro, con 8 kilómetros.

El hidrógeno verde, como recurso limpio y autóctono clave para la reindustrialización, va a impulsar un desarrollo económico y social transformador en Castilla y León, una comunidad estratégica para la red troncal española de hidrógeno. La economía del hidrógeno generará, según las previsiones, en España más de 32.000 millones de euros de PIB y mantendrá unos 81.000 empleos cada año durante su desarrollo.

El Plan de Participación Pública, tras un primer lanzamiento en Puertollano (Castilla-La Mancha) el pasado 25 de abril, ya se ha llevado a cabo en Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria y está actualmente discurriendo por Andalucía. Lo hará por un total de 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios.

