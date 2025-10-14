El punto de Castilla y León que tirita de madrugada a 2,7 grados bajo cero La Aemet prevé este martes cielos poco nubosos por la mañana, con intervalos de nubes bajas en el este y nordeste, y nubosidad de evolución por la tarde

Una persona retira el hielo de la luna delantera de un coche en una imagen de archivo.

El Puerto del Pico (Ávila) marcó este martes la temperatura más baja del país con 2,7 grados, por delante de los tres grados registrados en el parque nacional de Sierra Nevada y los 3,7 grados de Cap de Vaquèira (Lérida). Entre los diez valores más bajos registrados por la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también aparecen la localidad segoviana de Cuéllar, con 4,1 grados, y Palacios de la Sierra (Burgos), con 4,3 grados.

Para la jornada de este martes, en Castilla y León se esperan cielos poco nubosos por la mañana, con intervalos de nubes bajas en el este y nordeste y nubosidad de evolución por la tarde, principalmente en zonas de montaña, donde podrían registrarse chubascos dispersos y alguna tormenta en el este y en zonas de montaña.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas que entre las capitales de provincia oscilarán entre los 26 grados de Zamora y los 22 de Burgos, Segovia y Soria. Palencia y Salamanca se alcanzarán los 25 grados, uno más que en Ávila y Valladolid. En León las máximas rondarán los 23 grados.