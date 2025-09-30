El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Paseantes por la zona del Lago de Sanabria, en Zamora. A. P.

Un punto de Castilla y León marca la temperatura más fría del país

Los termómetros han registrado 1,2 grados de mínima

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:49

La localidad sanabresa de Robleda-Cervantes marcó hoy la temperatura más baja de España con 1,2 grados, por delante de Pradollano (Sierra Nevada), donde los termómetros bajaron hasta los 1,5 grados.

Entre los diez valores más fríos de todo el país registrados por la Agencia Estatal de Meteorología, aparecen también Puerto de San Isidro (León), con 1,7 grados; Villablino (León), con 2,5 grados; Cubillas de Rueda (León) y Aguilar de Campoo (Palencia), ambos con 3,3 grados y Barrios de Luna (León), con 3,4 grados.

De cara a la jornada de hoy no se esperan cambios significativos. Los cielos se mantendrán despejados, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución en el entorno del Sistema Central, con escasa probabilidad de algún chubasco aislado. Entre las capitales de provincias las máxima se moverán entre los 25 grados de Valladolid y Zamora y los 22 de Ávila, Burgos y Segovia.

