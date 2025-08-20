Puente anuncia que la alta velocidad a Galicia se reanudará probablemente esta tarde El ministro de Transportes confía en que la autorización llegará al mediodía tras siete días cerrada la circulación

El Norte Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:07

El ministro de Transporte y Agenda Urbana, Óscar Puente, anunció este miércoles que probablemente el tránsito ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el pasado 13 de agosto por los incendios que asolan las provincias de León y Ourense, se restablecerá esta tarde posiblemente a las 17.00 horas horas debido a la mejora en la situación de estos incendios.

«Buenos días y buenas noticias por fin», indicó Puente en un mensaje trasmitido en sus redes sociales, donde señaló que el Cecopi Zamora autoriza la circulación debido a que actualmente hay un solo foco pero que se encuentra muy lejos de la línea y apuntó que el Cecopi Galicia manifestó que hay un solo foco en Vilariño. «Creen que podrán autorizarnos circulación entre las 12.30 y las 13.00 horas», manifestó.

Además, indicó que el Ministerio tiene ya autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban «apagados» por orden de Protección Civil y destacó que el resto de cortes de circulación línea convencional y ancho métrico en la provincia de León también con cuentan con la autorización para comenzar la circulación en cuanto terminen las revisiones de la infraestructura.

Sin embargo, desde Adif manifestaron a las 11.00 horas de este miércoles que «pese a la mejora en la evolución de los incendios en Ourense, todavía no se reúnen todas las condiciones de seguridad para recuperar los trenes entre Madrid y Galicia». «A primera hora de esta tarde daremos una nueva previsión sobre la posibilidad de recuperar el servicio», manifestó el organismo.