El PSOE pide la comparecencia «urgente» de Mañueco y el cese de Suárez-Quiñones por los incendios El secretario autonómico, Carlos Martínez, considera que el presidente de la Junta debe «reconocer su incapacidad, retirar ese orgullo mal entendido» y solicitar al Gobierno que asuma el control

E. N. Jueves, 14 de agosto 2025, 12:09

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pidió hoy la comparecencia «urgente» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes, así como el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por considerar a ambos «los responsables» de la situación que vive estos días Castilla y León por los incendios que asolan la Comunidad, en especial en las provincias de León y Zamora.

En una rueda de prensa celebrada en la sede autonómica del PSOE, Martínez, que trasladó su pésame a los familiares de la segunda víctima mortal que se han cobrado los incendios del noroeste de Castilla y León, lamentó que Mañueco y Suárez-Quiñones «han aprendido muy poco de las lecciones de 2022» con los incendios de la Sierra de la Culebra, informa Ical.

El líder socialista en la Comunidad consideró que el presidente autonómico debe «reconocer su incapacidad, retirar ese orgullo mal entendido y trabajar en soluciones en positivo» como solicitar que sea el Gobierno de España quien asuma el control de la gestión de los incendios, ya que el propio Martínez reconoció que, en la misma situación que Mañueco, «hubiera pedido que se elevara al nivel 3» de riesgo, que implica la coordinación del operativo por parte del Ejecutivo nacional.