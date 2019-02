El PSOE insiste en que Herrera y Del Olmo den explicaciones sobre la trama eólica Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo. / G. VILLAMIL Los socialistas registran una lista de 43 comparecientes para la comisión de investigación EL NORTE Valladolid Lunes, 18 febrero 2019, 12:33

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes una lista de 43 comparecientes ante la Comisión de Investigación de la Trama Eólica y ha reclamado que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, sean los primeros.

Tras conocer que la presidenta había convocado la citada comisión para el jueves 21 para dar cumplimiento así a la sentencia del Tribunal Constitucional, los portavoces socialistas en la Comisión, José Francisco Martín y Pedro González, han registrado el listado integrado por 43 personas.

Entre esas 43 personas figuran, además del presidente y la consejera, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo; la ex consejera de Medio Ambiente y ex vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, o los imputados en el caso 'Perla negra' Rafael Delgado y Begoña Núñez.

El documento registrado se dirige -en dos cartas diferenciadas- tanto a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, como al presidente de la Comisión, Julián Ramos Manzano.