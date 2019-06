El PSOE exige explicaciones al PP sobre el presunto pucherazo de la elección de Mañueco La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, informa sobre la denucnia contra Mañueco. / Chacón-ICAL Los socialistas plantean a Ciudadanos que reflexione «sobre perpetuar en el poder a corruptos» ANA SANTIAGO Valladolid Domingo, 9 junio 2019, 13:17

«Fraude electoral, coacción, financiación ilegal, falsedad documental... son hechos tan graves que exigen una inmediata explicación del PP o que se vayan a su casa». La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, acusa así a Alfonso Fernández Mañueco y a su equipo, en particular a Fernando Martínez Maíllo y a Raúl de la Hoz, de haber manipulado las primarias en las que el primero salió ganador y, por lo tanto, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en vez de su oponente el alcalde en funciones de León, AntonioSilván.

El PSOE basa sus acusaciones ya no solo en la apertura de diligencias por e Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca de hace una semana tras una denuncia anónima sino en nuevas informaciones periodísticas del digital Diario 16 en las que «ahora ya no son anónimas, recoge testimonios de una estafa en un proceso electoral y que falsificaron cinco mil firmas», destaca Ana Sánchez en una rueda de prensa «necesaria y de urgencia por el devenir de generaciones» y para «valorar hechos muy graves». Fueron, añadió, «ingresos masivos desde cajeros» para poner el día cuotas.

«Ciudadanos debe ahora reflexionar si va a perpetuar a un partido corrupto en el poder»

Los hechos denunciados apuntan a que la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, pidió entre 500 y 300 euros a cargos y colaboradores para cubrir la deuda con el partido que impedía a muchos afiliados participar en las primarias.

Ana Sánchez insistió en que desde que salieran a la luz estos hechos que «un juez investiga» –varias veces insistió en que se habían abierto diligencias– «el PP no ha salido a dar ni una explicación, no ha negado nada, no han desmentido la veracidad de estos hechos y no han puesto una querella o¿es que no pueden. Pues es su única salida –recalcó– o eso, o a su casa porque están inhabilitados para la política, para la regeneración. De confirmarse todas estas prácticas deleznables ¿cómo se va a poner al 'zorro a cuidar de las gallinas'? ¿alguien que gestiona una caja B? La única regeneración posible es que el PP pase a la oposición», destacó la responsable socialista.

Reclamó así en su intervención que Luis Tudanca, «un hombre honrado, limpio y responsable» y al «que han elegido los ciudadanos en unas elecciones el pasado día 26 de mayo sea el presidente de esta comunidad que, por otra parte, no se merece que manchen su nombre». También puso sobre la mesa la exigencia de una reflexión sobre las consecuencias jurídicas y prácticas de que «Mañueco llegara a ser investido presidente y, al día siguiente, un juez lo imputara o condenara» y reclamó a Ciudadanos que piense «en si lo mejor es perpetuar en el poder a un corrupto y en que si le parece que, en el PP, queda alguien que cumpla». No obstante, destacó estar «segura de que Cs, inevitablemente ya está haciendo un ejercicio de reflexión».