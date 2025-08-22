Los propietarios forestales exigen que les tengan en cuenta en una política de montes a largo plazo Fafcyle cree que «sin su implicación como responsables de la mayoría de la superficie, la lucha contra el fuego seguirá siendo insuficiente»

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 22:41

La Federación de Asociaciones de Propietarios Forestales de Castilla y León (Fafcyle), que representa a más de 50.000 propietarios forestales de la comunidad, exigió hoy que les tengan en cuenta para blindar una política de montes a largo plazo e insistió en que para asegurar el futuro de las masas forestales y del medio rural es urgente el respaldo de la administración, según un comunicado recogido por Ical.

«Sin la implicación de los propietarios forestales privados, responsables de la mayoría de la superficie, la lucha contra el fuego seguirá siendo insuficiente», explicó el presidente de la federación, Jesús Pestaña, motivo por el que pidió una colaboración público-privada «que ayude a blindar una política forestal a largo plazo».

Los propietarios forestales lanzaron un mensaje claro tras los devastadores incendios que la comunidad está sufriendo este verano: «Sin gestión forestal no habrá prevención eficaz. Necesitamos un respaldo institucional acorde con la importancia real que tienen los bosques para la sociedad y la economía de Castilla y León», aseguró Pestaña.

Fafcyle trasladó su «preocupación» ante las medidas anunciadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para paliar los efectos de los incendios forestales. «Lamentablemente, dichas medidas no incluyen ayudas específicas para los montes, a pesar de que representan una parte esencial del patrimonio que se está perdiendo sin remedio en esta catástrofe medioambiental que sufre nuestra comunidad», expresó.

Los expertos forestales destacaron que «los bosques, tanto públicos como privados, son mucho más que masas arboladas, pues constituyen infraestructuras verdes imprescindibles para la regulación del ciclo hidrológico, la fijación de carbono, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo frente a la erosión y la mitigación del cambio climático». «Su degradación compromete no solo a los propietarios, sino también al conjunto de la sociedad», manifestó el presidente, quien añadió que «la ganadería, apicultura, resina, setas, caza o el turismo rural son solo algunas de las múltiples actividades empresariales vinculadas al territorio».

Para ellos, los montes «desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico de amplias zonas rurales, por ello luchan por la conservación y correcta gestión como base de múltiples actividades empresariales vinculadas al territorio, como son los aprovechamientos madereros, la biomasa, la ganadería, apicultura, resina, caza, setas o el turismo rural y de naturaleza». «La pérdida de superficie arbolada supone un grave perjuicio para la competitividad de estos sectores y para la fijación de población en el medio rural», lamentó la organización.

En este contexto, el colectivo se sorprendió de que en las reuniones anunciadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería únicamente se contemple la presencia de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs), sin aludir ni a la Consejería de Medio Ambiente ni a los representantes de los propietarios forestales. Los afectados consideran esta exclusión «difícilmente justificable, dado que la gestión forestal y la recuperación de los montes tras los incendios requieren de un enfoque integral que necesariamente implica a ambos actores», subrayó.

La organización reclamó a la Administración, en este sentido, un «compromiso firme» con los propietarios forestales privados, responsables de más del 60% de los bosques de la comunidad.