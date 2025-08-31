El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una enfermera, durante su jornada de trabajo. Marta Moras

Los profesionales de enfermería de Castilla y León impulsan una academia científica

Auspiciada por el Consejo de Colegios Profesionales autonómico, persigue potenciar la investigación en esta especialidad vital en la atención al paciente

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:21

El Consejo de Enfermería de Castilla y León pretender dar un impulso decisivo a la investigación y la excelencia en el ámbito de los cuidados de los pacientes con la creación de la Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera de Castilla y León. Esta nueva entidad nacerá, según ha explicado el presidente del Consejo de Enfermería Enrique Ruiz Forner, «con el compromiso de impulsar el desarrollo científico, académico y profesional de la enfermería, reconociendo su papel esencial en el sistema sanitario y en la mejora continua de la salud de la ciudadanía en la región».

Se trata de un proyecto independiente, plural y de carácter científico, orientado a promover la investigación, la innovación, la formación avanzada y la divulgación del conocimiento en el ámbito enfermero», ha indicado Forner.

El proyecto se registrará próximamente, tras configurar los estatutos en los que ha trabajado una la comisión promotora compuesta por más de diez miembros de los colegios profesionales de enfermería de la región. Esta entidad, ha manifestado el presidente del Consejo autonómico, «plantea una oportunidad futura que impulsará y favorecerá la investigación y el estudio de las ciencias enfermeras y afines».

Los integrantes de la Academia iniciarán contactos con las Universidades de Castilla y León, con el objetivo de sellar acuerdos de colaboración, así como iniciar ronda de reuniones con otros colegios profesionales, sociedades científicas y administraciones públicas que permitan rubricar convenios para abordar líneas conjuntas de investigación y conocimiento.

La Academia de la profesión Enfermera de Castilla y León reunirá a un grupo de destacados doctores en enfermería u otra disciplina de Ciencias de la Salud que acrediten méritos científicos, docentes o profesionales de especial relevancia, condición indispensable para formar parte de la entidad en calidad de académicos de número, quienes colaborarán con la Consejería de Sanidad, a efectos de tutela administrativa y de coordinación en materias propias de su competencia.

