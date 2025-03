Estos son los productos más robados en los supermercados de Castilla y León

E. N. Martes, 18 de marzo 2025, 14:51 | Actualizado 15:33h. Comenta Compartir

Desde ibéricos a garrafas de aceite, pasando por productos de afeitado y cosmética o botellas de vino. Nada se les escapa a los ladrones, que si bien es cierto que tratan de llevarse lo que pueden cuando pretenden marcharse de un supermercado sin pagar, en Castilla y León se decantan cada vez más por artículos que, dada la creciente escalada de precios, han llegado a convertirse prácticamente en 'gourmet'.

Así al menos se desprende del último informe de The Source Tagging Company (STC), una empresa de seguridad especializada en desarrollar sistemas de protección de productos, que ha sido elaborado a partir de los datos recabados de más de 10.500 tiendas y cadenas de alimentación nacionales y autonómicas.

El citado estudio revela que el aceite de oliva es el producto más hurtado en hasta doce comunidades autónomas (entre las que se encuentran Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana), mientras que los licores son los artículos preferidos por los dueños de lo ajeno en comunidades como La Rioja, el País Vasco, Galicia o Canarias.

En Castilla y León, territorio con hasta 17 denominaciones de origen, es precisamente el vino el que lidera por segundo año consecutivo el ranking de productos más sustraídos en supermercados y tiendas de alimentación. El podio lo completan el aceite y los ibéricos, mientras que el cuarto puesto de artículos más 'demandados' por los ladrones lo ocupan los licores y el quinto, la cosmética. «Cada año observamos que los productos más hurtados no son de primera necesidad, sino que siempre son productos de un precio elevado. No desaparece el arroz o la pasta o ni siquiera el jamón barato, sino el ibérico. Con estos datos, podríamos estar de acuerdo en que el 'hurto famélico', aunque existe, no es relevante», afirma el director de STC, Salvador Cañones.

Los más robados en cada comunidad Andalucía Aceite

Aragón Aceite

Asturias Aceite

Canarias Licores

Cantabria Aceite

Castilla-La Mancha Aceite

Castilla y León Vino

Cataluña Aceite

Ceuta y Melilla Aceite

Comunidad de Madrid Aceite

Navarra Licores

Comunidad Valenciana Aceite

Extremadura Aceite

Galicia Licores

Islas Baleares Aceite

La Rioja Licores

País Vasco Licores

Región de Murcia Aceite

La descomunal subida del cacao en los últimos meses tampoco ha pasado desapercibida, y entre los productos que más preocupan por su exponencial crecimiento en lo que a hurtos en tiendas de alimentación se refiere se encuentra el chocolate. De hecho, en nueve comunidades -entre las que se encuentra Castilla y León- se está muy atento a las tabletas de chocolate.

A nivel general, las cadenas de supermercados no vaticinan un gran cambio en la tendencia: el 71% consideran que en 2025 los hurtos seguirán subiendo, un 24% opina que permanecerá igual y tan solo el 5% considera que se reducirá. Y aunque el hurto profesional -aquel de las bandas organizadas que posteriormente revenden el producto- sigue siendo preocupante, se ha observado un aumento en el hurto cometido por individuos reincidentes.

