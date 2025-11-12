Últimos días para presentar candidaturas a los Premios del Campo Hasta el 17 de noviembre se mantiene abierto el plazo de inscripción para un total de seis categorías que abarcan diversos perfiles

El Teatro Calderón de Valladolid acogerá el próximo 2 de diciembre la 12ª edición de los Premios del Campo de El Norte de Castilla. Un evento de referencia dentro del sector agrario pues se trata de los primeros galardones de estas características que se crearon en la región y que han permanecido a lo largo del tiempo. Este evento cuenta con el patrocinio de Tierra de Sabor, Unicaja, Pascual, New Holland, Alimerka, Valle de San Juan y Reale Seguros.

Estos premios tienen como objetivo reconocer el compromiso con la tierra de personas e instituciones y se establecen un total de seis categorías. Las candidaturas para optar a alguno de estos premios las pueden presentar los propios interesados o ser propuestas por un tercero, particular, grupo de personas, institución o administración. Siempre deben cumplir los requisitos recogidos en las bases, entre ellos, tener razón social, sede, residencia, actividad...en alguna de las provincias de Castilla y León.

Los más rezagados todavía tienen de plazo hasta el lunes, 17 de noviembre para registrar candidaturas a través del formulario que se puede encontrar en la página web de este periódico.

Las candidaturas deben incluir los datos del aspirante al premio y curriculum vitae, así como la documentación que acredite su trayectoria e indicar la categoría a la que se presenta.

Como en ediciones anteriores, se mantienen las siguientes categorías: Premio Mujer Emprendedora, Premio Juventud, Premio Mejor Profesional, Premio Alimento, Premio a la Innovación y Premio Miguel Delibes al Desarrollo Rural.

En el caso del Premio Mujer Emprendedora se reconoce la labor de las féminas y su aportación al medio rural, tanto en su versión de dinamizadoras de cualquier tipo de actividad relacionada con el campo, como por la defensa de las mujeres en ese medio.

Más reconocimientos

El Premio Juventud está dirigido a jóvenes hasta 35 años y se quiere destacar su aportación al medio rural a través de la actividad agraria o agroalimentaria que desarrollan y la labor de los colectivos que fomenten la renovación en el medio rural.

El Premio al Mejor Profesional reconoce la trayectoria personal o empresarial de las gentes de nuestra tierra. El esfuerzo y sacrificio personal ligado a la mejora de su actividad desarrollada siempre en el medio rural. Se tendrá en cuenta la encarnación de valores que puedan considerarse un ejemplo para el resto de los profesionales.

Con el Premio Alimento se reconoce, por un lado, el mejor producto elaborado con materias primas de la tierra de Castilla y León, o por otro, la evolución y presentación en el mercado de un producto concreto. Puede darse la circunstancia de que ambos aspectos confluyan en el mismo producto. Se valorará la técnica de elaboración, la procedencia, la manipulación y el resultado.

El Premio a la Innovación busca reconocer la capacidad personal y profesional de aquellas personas o empresas que se dedican a las tareas agrarias y son capaces de modernizar, transformar o cambiar hábitos de actuación o sistemas de producción, bien por la aplicación de nuevas técnicas, vinculadas al I+D+i, bien por el afán de estar en vanguardia de la mejora de la actividad.

Por último, el Premio Miguel Delibes al Desarrollo Rural reconoce la labor de impulso sostenida en el tiempo a favor del desarrollo rural de sus protagonistas lo que es, claramente, un ejemplo de vida, de acción, de trabajo, de dedicación: lo que se califica como referencia indiscutible.