El campo festeja el talento de sus gentes

Foto de familia de los premiados y patrocinadores en el escenario del Teatro Calderón donde se ha celebrado la gala de los Premios del Campo de El Norte de Castilla.

Celia Martínez Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 23:32

La tarde cayó sobre Valladolid y el Teatro Calderón se convirtió en un hervidero de miradas, saludos y emociones contenidas. No era una gala más, se trataba de los Premios del Campo de El Norte de Castilla, que siempre traen consigo una energía especial que aparece cuando el sector se reconoce a sí mismo.

Con el patrocinio de Tierra de Sabor, Unicaja, Pascual, New Holland, Alimerka, Valle de San Juan y Reale Seguros, el primero en tomar la palabra fue el director general de El Norte de Castilla, Goyo Ezama, recordó que estos premios nacen hace más de una década con una voluntad muy concreta: «Reforzar el vínculo de El Norte de Castilla con un territorio al que el periódico lleva 171 años acompañando». Así, subrayó que la esencia de este ha sido informar con sensibilidad hacia el medio rural y hacia quienes lo habitan, «gente recia, trabajadora y entregada a la tierra».

Ezama, además, destacó también el papel del sector primario «en la transformación reciente de Castilla y León, capaz de adaptarse a la digitalización, a la innovación, al impulso del papel de la mujer y al relevo generacional». Por eso, «la gala es un homenaje sincero a quienes encarnan ese esfuerzo, los premiados de este año, ejemplos de sacrificio adaptación y esperanza para el medio rural». Ezama dio igualmente paso al homenaje a Luis Sanz Busto, fundador de Dehesa de los Canónigos, un «gran bodeguero», que falleció el pasado mayo a los 85 años. «Creo que estos premios son el momento ideal para recordarle y rendirle más que un merecido homenaje».

El primer galardón que se entregó en la cita fue el Premio Mujer, que en esta ocasión recayó en Teresa Muñoz Mate, de Pedrajas de San Esteban. La embajadora del piñón recogió el reconocimiento visiblemente emocionada. Tomó la palabra para recibir «con orgullo» la distinción, pero también con una «fuerte carga de responsabilidad». Asumió, por otro lado, que este premio reconoce el esfuerzo por innovar «sin perder la esencia del oficio», y advirtió que «el sector del piñón se muere». «La plaga que afecta a los pinares amenaza con hacer desaparecer este cultivo centenario, y con él, su paisaje y cultura», por ello, Teresa Muñoz pidió «unión, investigación y apoyo urgente, antes de que sea demasiado tarde».

El Premio Juventud lo protagonizó Fernando García Rojo, agricultor de Pollos, que se sitúa a la vanguardia tecnológica. Su dedicación diaria, su habilidad en el manejo de la maquinaria y su espíritu de sacrificio ejemplifican, según el jurado, el futuro del campo castellano y leonés.

El joven agricultor se lo dedicó entre lágrimas a «todas las personas que le acompañan diariamente». «Lo más importante que tengo es mi padre, que sin todo su esfuerzo no podría dedicarme a lo que me dedico», añadió.

Desde Palacios de Goda llegó otro de los nombres propios de la tarde: Juan Carlos Romo, distinguido con el Premio Profesional. Al frente de una gran explotación familiar de regadío, Romo representa un modelo de agricultor comprometido, innovador y visionario.

El galardonado, al recoger el premio, se lo dedicó a toda su familia y manifestó que es «una alegría muy grande» que su hijo quiera dedicarse y quedarse en el campo, aunque «lo va a tener difícil porque vienen tiempos muy complicados». Por eso, lanzó un mensaje a los dirigentes presentes en la gala: «Creo que hay que echar una mano a la gente joven que quiere quedarse y trabajar en el campo».

La cooperativa Dehesa Grande, de Vitigudino, tomó después el protagonismo al recibir el Premio Innovación justo en el año que celebra si 25 aniversario. Sus más de 600 socios y un modelo cooperativo basado en la eficacia energética, el bienestar animal y la mejora continua la han convertido en una referencia nacional en el sector del vacuno.

Octavio Gonzalo, gerente de Dehesa Grande, fue el encargado de recibir el premio y afirmó que «este es el premio del ganadero, que se levanta antes que el sol, de los socios que confiaron cuando solo había ilusión y de los que siguen y se quedan por medio; es el premio de un territorio que resiste y de un oficio que permanece vivo y orgulloso». Además, añadió que innovar para Dehesa Grande significa «modernizar instalaciones, apostar por la eficiencia energética, reducir emisiones,enerar energía propia, mejorar procesos, asegurar trazabilidad al consumidor, asegurar un bienestar animal, rigor y condición» pero, según Gonzalo, «también ha sido escuchar a los ganaderos, apoyar el relevo generacional, incorporar talento joven, abrir nuevos mercados y demostrar que una cooperativa puede ser rentable, moderna y competitiva sin renunciar a sus valores».

La lista de galardonados se completó con la IGP Cecina de León, que obtuvo el Premio Alimento por su valor cultural y gastronómico, un reconocimiento que no solo pone en valor la excelencia de este producto, sino también la tradición y el territorio que lo sostienen.

Por parte de la IGP Cecina de León, Luis Castro, presidente del Consejo Regulador, manifestó que este producto «no es un capricho gastronómico nacido de la modernidad, es la huella de un tiempo en el que el invierno era serio». En este marco, aseveró que «cuando uno corta una loncha de verdadera Cecina de León, lo que se mastica no es solo un sabor, es memoria, es territorio y hombres y mujeres que aún creen en su oficio».

El último aplauso del bloque lo recibió Luis Alberto Lera, homenajeado con una mención especial por su compromiso con la cultura rural y la defensa de los productos de cercanía. El cocinero de Castroverde de Campos es mucho más que un referente gastronómico, es un embajador del territorio, defensor del kilómetro cero y un impulsor de identidad cinegética de la zona a través de su cocina

El chef afirmó al recibir el galardón que «si algo representa Castilla y León, es precisamente el campo», por lo que se debe «valorar y defender el campo obligatoriamente», porque, a su juicio, «todos dependemos de él». «Y más en este momento que las tierras de cultivo se enfrentan a tantos retos y debilidades que afectan a nuestra economía, a nuestro paisaje, a nuestra alimentación».

Por último, se distinguió a la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero) con el galardón Miguel Delibes al Desarrollo Rural por su labor de promoción, defensa y modernización del regadío, un trabajo sostenido que el jurado ha considerado decisivo para crear riqueza y fijación de población en el medio rural.

María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; imagen del vídeo homenaje a Luis Sanz y la presentadora, Silvia González.

El presidente de Ferduero, Eloy Bailez Lobato, aseveró que «se debe reconocer todo el trabajo que está haciendo el sector agrario por adaptarse al mundo actual y a los tiempos actuales» y es por ello «es muy importante poner al servicio de la sociedad y los agricultores el desarrollo que se está consiguiendo a través de esta modernización del regadío».

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, fue la encargada de cerrar la gala subrayando el valor estratégico del sector agroalimentario para Castilla y León. Destacó, además, que la industria alimentaria ya es «la tercera más potente del país, con una facturación superior a 16.000 millones de euros y un notable incremento en las exportaciones». Asimismo, puso en valor la transformación del sector en los últimos años, «gracias a la modernización tecnológica, al impulso de la mujer rural y al relevo generacional», procesos que, «representan el compromiso colectivo con el futuro del territorio». Así, la consejera ha dedicado unas palabras de reconocimiento a cada uno de los premiados, a quienes consideró «ejemplos de esfuerzo, innovación y arraigo», para recordar que detrás de cada dato económico «hay agricultores, ganaderos, cooperativas y proyectos que mantienen viva la tierra».