El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Díaz-Caneja, directora de Calidad y Medioambiente de Alimerka junto a Luis Castro, IGP Cecina de León. J. C. C.
Premio Alimento-IGP Cecina de León

Valor cultural, gastronómico y territorial

Un producto de primera calidad que destaca por su valor cultural, gastronómico y territorial y por ser emblema de la gastronomía leonesa

Celia Martínez

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:18

Comenta

La cecina de León ha sido distinguida con el Premio Alimento, un galardón que destaca su valor cultural, gastronómico y territorial, reconociendo un producto emblemático de la gastronomía leonesa, elaborado mediante un proceso artesanal que garantiza su excelencia. La IGP Cecina de León salvaguarda su autenticidad y asegura un estricto control de calidad, impulsando, además, el desarrollo económico y social.

Luis Castro, presidente del Consejo Regulador, expresa su satisfacción ante este reconocimiento. «Para nosotros es un honor, somos gente de campo y no estamos acostumbrados a que nadie venga con premios hacia nosotros», recalca. Así, entre risas, afirma que la gente va a su despacho «solo con problemas», por lo tanto, «recibir un premio así es un avance».

Sobre la relevancia de la distinción, Castro explica que se encuentran «muy contentos y orgullosos» de que este reconocimiento «ponga en valor no solo el producto sino la historia de la cecina». En este sentido, insiste en que este alimento «tiene en sí mismo una identidad cultural, porque desde León entienden que somos el estándar gastronómico de la provincia».

Asimismo, el representante subraya el esfuerzo y la tradición tras este producto, al considerar que «en el fondo es el resultado del trabajo y de un saber transmitido durante generaciones». Al respecto, añade que «siempre, históricamente, se ha afirmado que la cecina no es solo un alimento, es tradición y es el paisaje en el fondo». A su juicio, el paisaje influye «determinadamente en el producto que se pone en el mercado. Es el resultado del esfuerzo de productores y artesanos y de una vida dedicada a ello».

Producto único

En cuanto a la singularidad de la Cecina de León, Castro afirma que «puedes poner un producto semejante, pero ninguno puede contemplar a nuestros productores y artesanos» porque asegura que «artesanos hay en todos sitios, pero la historia y la tradición es lo que al final ofrece como resultado un producto que es único». Sobre la garantía de calidad que ofrece la IGP, defiende que «la figura de calidad soporta praxis y unas formas de trabajar que están perfectamente establecidas, identificadas y reconocidas a nivel europeo». Sobre el componente social y territorial, explica que «acaba vertebrando un territorio» porque «no solo los productores, sino la materia prima que le da origen, permite mantener ganaderías locales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  5. 5

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  6. 6

    El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  9. 9 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16
  10. 10

    El juzgado ordena el derribo de la ampliación de la cafetería del Salón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valor cultural, gastronómico y territorial

Valor cultural, gastronómico y territorial