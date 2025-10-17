El compromiso social tendrá su gala el martes 21 de octubre

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 21:57 Comenta Compartir

Poner en valor y visibilizar la labor que realizan las entidades sociales de la región con proyectos que mejoran la vida de los habitantes de Castilla y León. Ese es el objetivo de los I Premios Compromiso Social cuya gala de entrega de galardones tendrá lugar el próximo martes, 21 de octubre, a las 19:00 horas en el Centro Cultural San Agustín de Valladolid, en el paseo de Filipinos. La entrada es libre hasta completar el aforo y para asistir se precisa confirmar asistencia. Este evento incluirá la actuación del cómico Roberto Chapu.

En lo que a los premiados se refiere, en esta primera edición el jurado ha reconocido a Cáritas Diocesana Valladolid, el Centro San Juan de Dios y Redmadre Valladolid. Estos premios están promovidos por El Norte deCastilla y la Fundación Caja Rural de Zamora y cuentan con el patrocinio de HT Group, Bodegas Protos y la Fundación Michelin.

Cáritas ha sido merecedora del Premio Impacto Social, que reconoce proyectos que han tenido un impacto significativo en comunidades o grupos específicos. Cáritas es el brazo social de la Iglesia Católica y en el caso de Valladolid, está formada por 55 Cáritas Parroquiales que coordinan, orientan y promueven la acción caritativa y social en su parroquia. Según los datos de la memoria de 2024, el número de personas participantes y acompañadas por Cáritas ascendió a 9.056, con la ayuda de 466 personas voluntarias.

El Premio Innovación Social lo recogerán los responsables del Centro San Juan de Dios, al que se destaca por sus nuevas ideas, enfoque tecnológico o por la originalidad en la forma en que se han abordado los problemas, llegando a soluciones más efectivas y sostenibles.

El Centro San Juan de Dios es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la red de centros de San Juan de Dios Provincia de España. Iniciaron su actividad en el sector de la atención a personas con discapacidad intelectual en el año 1960, siendo pioneros en España en este tipo de atención especializada, celebrando en 2010 su 50 aniversario.

Por último, el Premio Escalabilidad Social lo recogerán los representantes de Redmadre, por desarrollar proyectos que no solo son exitosos en un contexto específico, sino que cuentan con capacidad para expandirse y replicarse en diferentes contextos. Desde 2007, Redmadre trabaja como una red solidaria de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto.

CÓMO ASISTIR

¿Cuándo? Martes, 21 de octubre.

¿Dónde? Centro Cultural San Agustín. Pº de Filipinos, 7.

Organiza. El Norte de Castilla y Fundación Caja Rural de Zamora.

Patrocinan. HT Group, Bodegas Protos y la Fundación Michelin.

Asistencia. Entrada libre hasta completar aforo. Es necesario confirmar asistencia en el 923 41 21 06 o eventos@elnortedecastilla.es