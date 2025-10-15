Los precios subieron en septiembre un 3%, igual que la media nacional

E. N. Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:16 Comenta Compartir

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en septiembre un 3% en Castilla y León, cerca de dos puntos más que en el mismo mes del año pasado (1,1%), cifra que se situó igual que la media nacional, que experimentó un crecimiento del 3%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en septiembre. Madrid y la Comunidad Valenciana presentaron las tasas más elevadas, con el 3,5 y 3,4%, respectivamente; mientras que Canarias (2,2%) y la Región de Murcia (2,4%) fueron las que tuvieron incrementos más moderados.

La subida de precios del mes de septiembre en Castilla y León se debe, principalmente, al aumento del 6,4% de la vivienda, del 4,8% de las bebidas alcohólicas y tabaco, del 3,7% en los precios de hoteles y restaurantes y del 3% en alimentos y bebidas no alcohólicos.

Los precios en transporte un 2,1%; en sanidad un 1,6%; el menaje, un 1,5%; en enseñanza un 1,1%; en comunicaciones, un 0,9%; vestido y calzado, un 0,7%; ocio y cultura, un 0,7%.

Por provincias

Por lo que se refiere a la variación mensual respecto a agosto aumentaron un 1,2% en vestido y calzado; un 0,5% en bebidas alcohólicas; y un 0,9% en enseñanza; mientras que no sufrieron variaciones en la vivienda, menaje, sanidad y restaurantes y hoteles. Los descensos fueron para el ocio (-4,2%); los alimentos y bebidas no alcohólicas y el transporte (-0,3%); y las comunicaciones (-0,1%).

Por provincias, los precios aumentaron en todas con respecto a septiembre de 2024, donde los mayores crecimientos se dieron en Salamanca (3,4%) y Valladolid (3,3%), seguidas de León (3,1), Soria (3), Zamora (2,9), Ávila y Segovia (2,8), Palencia (2,7) y Burgos (2,5).